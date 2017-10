Her skal håndspritten stå på jobbet

KØBENHAVN: "Åh Helle, husk at vaske hænder, når du har pudset næsen, og brug lige håndspritten, nu du er derude".

Formaningerne flyver på arbejdspladserne, mens snotsæsonen lægger sig som en dyne over Danmark.

Med forkølelse mange steder og influenzasæsonen lurende i en ikke så fjern fremtid, er der god grund til nervøse trækninger og håndspritten finder vej til mange kontorfællesskaber.

Men skal man stille håndspritten ude på toilettet, som de gør på sygehusene, eller skal man stille den ude på skrivebordene?

- Jeg gør det, at jeg vasker mine hænder, tørrer dem helt, og så tager jeg en rigelig mængde sprit i håndfladen og går ud af døren, og så laver jeg min desinfektion, når jeg kommer udenfor badeværelset, forklarer Lene Munck, der er hygiejnesygeplejerske på Aarhus Universitetshospital.

Hun forklarer, at sygehuset ikke har håndsprit på gangen, fordi gangene er brandveje, men at det giver bedst mening at spritte efter, når man er forbi dørhåndtaget ud til toilettet.

- Dørhåndtag er aldrig rene, understreger hun.

Brug albuerne

Lene Munck bakkes op af Brian Kristensen, fagchef for Infektionsepidemiologi og forebyggelse ved Statens Serum Institut.

- Det mest logiske er, at når man spritter hænderne af, så rører man ikke ved mere i det rum, siger han.

Også han anbefaler, at man gemmer afspritningen, til man er ude af døren eller at man smyger sig ud af toilettet med en albuemanøvre.

- Vi er mange, der har oparbejdet en teknik, hvor man lige bruger albuen til at presse dørhåndtaget ned, så man slipper for at tage i håndtaget på vej ud, griner han.

Men selv om det er beroligende at vide, at håndspritten kan hjælpe med at begrænse smitte, så er det ikke nødvendigvis den hellige gral udi forebyggelse.

- Det man også skal tænke over, er hvad man gør med hænderne og hvor mange gange, man fører dem forbi slimhinderne ved øjne, næse og mund, forklarer Lene Munck.

For hvor huden er den perfekte barriere til at beskytte mod kollegaens snotnæse, så er det via slimhinderne, at smitten alligevel kan kroge sig ind og få fat.

- Derfor kan man især sikre en god hoste-, nyse- og pudse næsehygiejne, hvor man hoster ned i albuen og på den måde minimerer spredning, og så går på toilettet og vasker hænder, når man har pudset næse, forklarer Lene Munck.

/ritzau/FOKUS