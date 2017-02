HELE LANDET: Storbyferier er populære, når danskerne skal beslutte, hvor den næste ferietur skal gå hen. Det viser en undersøgelse, som rejsesøgemaskinen Momondo har lavet for TV2.

I alt vil fire ud af 10 danskere holde ferie i en storby i løbet af 2017.

- Det skyldes formentlig, at det er blevet nemmere at komme direkte til mane forskellige storbyer takket være flyselskaberne, som sætter mange nye, billige ruter ind. De rejsende får i højere grad value for money end for nogle år siden, siger talsmand for Apollo Rejser, Glenn Bisgaard til TV2.

Den mest populære destination er Bangkok, og det skyldes, at folk rejser til byen i løbet af hele året. Herudover er steder som London, Malaga, Barcelona og Dubai også populære rejsemål.

Er man ikke til storby, er man måske mere til strandliv. I hvert fald er strandferie den næstmest populære ferieform. 35 procent af danskerne oplyser, at de vil på strandferie i løbet af i år.

- Det er jo det, vi gerne vil som danskere, når vi bare skal koble af, siger Glenn Bisgaard.

Den traditionelle sommerhusferie er dog også populær. 30 procent af danskerne vil tage i sommerhus i år.