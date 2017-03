HJØRRING: 1. marts 2017 åbnede Herberg Nord i Hjørring. Herberget har plads til fem hjemløse og ligger ovenpå Blå Kors’ værested Den Blå Sociale Café.

Værestedet har haft herberg på adressen siden 2001, men har været igennem en større renovering siden 1. maj 2016 og er nu endelig åbnet igen i en ny og forbedret udgave under navnet Herberg Nord.

Som eneste botilbud nord for Limfjorden er der i den grad brug for herberget.

Det mærker leder af Den Blå Sociale Café, Susanne Houmøller, som har fået henvendelser hver måned i den periode, hvor herberget har været lukket, oplyses det på Blå Kors’ hjemmeside.

- Vi har igennem hele lukkeperioden fået forespørgsler fra både medarbejdere i forskellige kommuner og psykiatrien og borgere selv, oplyser Susanne Houmøller.

Herberget er fortsat det eneste botilbud for hjemløse nord for Limfjorden og har ofte beboere fra andre byer end Hjørring - eksempelvis fra Aalborg og Frederikshavn.

- Formålet med opholdet på Herberg Nord er at hjælpe folk med at få overblik over deres situation, ro på dagligdagen og en plan for, hvad de gerne vil med deres liv. Her har beboerne rigtig meget gavn af, at vores herberg ligger sammen med værestedet. Det betyder, at de kan få god mad, samtaler, samvær og støtte samtidig med, at de har en tryg og fast bolig i en periode, siger Susanne Houmøller.

Hun og kollegerne glæder sig over at det istandsatte og udvidede Herberg Nord nu er åbent, så hjemløse mennesker i Nordjylland igen kan få tag over hovedet og blive hjulpet videre.

Siden 2010 har beboerne på herberget udfyldt spørgeskemaer, når de flyttede ind og igen, når de flyttede ud.

Undersøgelsen af herberget ved Den Blå Sociale Café viser, at de fleste af beboerne bor der i cirka tre måneder, hvorefter halvdelen flytter ud i egen bolig, ti procent flytter sammen med andre og ca. hver sjette flytter til en anden institution. Resten af beboerne har ikke svaret på det spørgsmål.

Alle dem, som flytter ind ovenpå Den Blå Sociale Café, er hjemløse af den ene eller den anden årsag, og en tredjedel har oplyst, at de har problemer med alkohol eller andre rusmidler.