SVENSTRUP: To heste var onsdag morgen sluppet ud af deres indhegninger og var impliceret i et uheld, der også involverede to biler.

Uheldet skete på Dall Møllevej ud for nummer 26 midt mellem Svenstrup og Dall, og alarmen til politiet lød klokken 7.15.

En hest var blevet ramt af to biler, og hesten var faldet om på vejen.

- Vi forsøgte i et stykke tid forgæves at få fat i en skytte - enten Falcks skytte eller en dyrlæge - til at aflive hesten, der så ud til at være kommet til skade, men vi kunne ikke lige finde en i en fart. Da vi så endelig fandt en skytte, og han var på vej derud, ville hesten åbenbart ikke skydes, for den rejste sig pludselig og gik ind til ejeren, der bor lidt længere nede ad Dall Møllevej, forklarer vagtchef Per Vagn Nielsen, Nordjyllands Politi.

Bilerne fik lidt buler, mens den anden hest, der var sluppet ud af sammen med den ramte hest, slap uskadt fra episoden.