Hestevognsture med indhold

DRONNINGLUND: Også i år arrangerer Lone Due Bak fra Holtegård i samarbejde med Dronninglund Turistforening hestevognsture i og omkring Dronninglund. Det er populære ture, der benyttes af både turister og lokale.

På hver tur køres der ad spændende og smukke veje til bestemmelsesmålet. Undervejs får deltagerne gode historier og kontante oplysninger om alt det, de ser. Og man ser og oplever meget, når man i roligt og adstadigt tempo køres rundt på hestevogn.

Turene køres i aften. Sidste uge gik turen til Kunstcentret, hvor man kiggede på de mange skulpturer i forbindelse med Skulptur Biennale 2018.

I aften går turen til området omkring Sømosen, og her fortælles om nogle af de mange spændende personligheder, der har boet i området. Startstedet er her P-pladsen ved Sømosen kl. 19.

Ugen efter kan man komme med på en smuk tur rundt om Thorup og besøge Alderslyst, der er en af Danmarks nordligste vingårde. Her bliver der mulighed for at smage vinen og handle i gårdbutikken.

Sidste torsdag i juli køres turen i de smukke omgivelser omkring Holtegaard og slutter af med et besøg hos Polkaprikken.

Endelig vil der i uge 31 i samarbejde med Dronninglund Slot blive kørt ture omkring Ø. Møllesø og Bjergvej. jing