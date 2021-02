Heunicke håber på yderligere genåbning 1. marts: Pressemøde klokken 10.30

KØBENHAVN:Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger til DR, at han håber, at "der bliver plads til en yderligere genåbning den 1. marts". Han afventer beregninger.

Netop Sundhedsministeriet har sammen med Justitsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner inviteret til pressemøde i dag onsdag formiddag klokken 10.30 om en forventet styrket fremtidig testindsats.

Pressemødet finder sted i Folketinget foran Landstingssalen.

Udtalelsen kommer samme dag, som både SF og Venstre til DR har sagt, at de ønsker en åbning for de ældre skoleelever og dele af detailhandlen 1. marts.

- Jeg håber lige som alle andre, at der bliver plads til en yderligere genåbning den 1. marts, siger han og siger yderligere, at regeringens eksperter regner på mulige konsekvenser:

- De sidder og regner på det, for de er nødt til at afvente effekten af genåbningen for 0. til 4. klasserne, før de kan sige, hvad der er plads til i næste etape.

/ritzau/