Ambufest tager nye metoder i brug for at skaffe frivillige: - Mere tidskrævende, men det hele værd

HOBRO:Der er lagt op til et brag af en fest, når Ambufest endelig kan fejre det 100-års jubilæum, som skulle have været afholdt i 2020.

Byfesten har været en årligt tilbagevendende begivenhed i Hobro siden 1920. Det eneste der har kunnet forhindre dens afholdelse var krigen i 1940-1945 og corona i 2020-2021 - selvom det blev til en mindre udgave af Ambufesten i fjor under navnet "Duften af AMBU".

I år er festen blevet døbt AMBU100++, der symboliserer de to års forsinkelse på 100-års fejringen.

Må tænke ud af boksen

Men hvis ikke det var for de mange frivillige, som giver en hånd med, når pladsen skal klargøres, ølglassene fyldes og toiletterne rengøres, ville det slet ikke være muligt at afholde Ambufest. Med mange tusinde besøgende i løbet af de fire dage, Ambufest varer, er de 500 frivillige en nødvendighed.

Ligesom andre store såvel som små festivaller, har det dog også været en udfordring for Ambufest, at få frivillige til at melde sig på banen. Især fordi der tidligere har været mange foreninger, som har stillet folk til rådighed, men som ikke længere kan skaffe nok.

Derfor har bestyrelsesmedlem og ansvarlig for de frivillige, Anja Wangsøe, været nødt til at tænke ud af boksen.

- Selvom det er en udfordring, og vi har dalende tal, så er vi kommet i mål i år. Vi har for første gang brugt Facebook til at få fat i folk. Det er selvfølgelig mere tidskrævende, at få svaret folk, men det er det hele værd, siger hun, selvom det kan blive til mange timers arbejde, som for hendes vedkommende også er frivilligt.

Ambufestens motto er "Det er sjovt at hjælpe andre", men alligevel må Anja Wangsøe erkende, at hvis der er en gulerod, er det nemmere at få folk med.

- Hvis man som privatperson stiller sig til rådighed, så spørger mange, hvad de får ud af det. De får mad og kan komme til festen den dag de arbejder.

En del af Anja Wangsøes tid går også med, at sørge for, at de mange frivillige får en god oplevelse, så de har lyst til, at være med igen til næste Ambufest.

- Det er fedt, at nogen vil tage en 10-timers vagt, men det er også fedt at nogen kommer og vasker kander af i to timer en tidlig morgen. Så jeg bruger rigtig meget tid på at rose, anderkende og sige "godt, at du er her. Jeg håber, at du vil komme næste år."

Helårs arbejde

Nok har der været noget stille i Ambuparken siden sidst, men forberedelserne til dette års fest har været alt andet end stillestående.

- Jeg har været i gang siden det tidlige forår med koordinering af frivillige. Og musikudvalget har været i gang med at få programmet på plads.

Netop musikken er i år tilbage i en hidtil ukendt kaliber, når Ambufesten disker op med det, der ifølge arrangørerne er "det absolut største musikprogram nogensinde".

Programmet byder på nogle af tidens hotteste navne med optrædener fra blandt andre Tessa, Jung, Lord Siva samt de to store mænd Andreas Odbjerg og Tobias Rahim.

Især sidstnævnte virker til at være populær blandt de musikglade gæster. I hvert fald oplyser folkene bag Ambufest, at billetsalget til fredag, hvor Rahim tager publikum en tur med på Mucki Bar, ser ud til at overraske positivt.