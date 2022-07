Asta har åbnet slikbutik: Får inspiration på TikTok, når hun skal bestille søde sager

HOBRO:Meget foregår på de sociale medier i dag. Og åbenbart er slik blevet en trend på det sociale medie TikTok, som er baseret på korte videoer.

Det fortæller Asta Gottlieb Vestergaard, som netop har åbnet slikbutikken Slikmund i Hobro. En del af det slik, som sælger bedst i butikken, er nemlig noget, som er kendt fra videoer på det sociale medie.

- Det er de ting, man ikke kan få i Brugsen, som har solgt ekstremt meget. Det er lige præcis det der TikTok-slik, som jeg har meget af, fortæller Asta Gottlieb Vestergaard.

Der bliver mulighed for at købe slik og andet, som er ekstra stærkt, i Slikmund. Foto: Torben Hansen

Så når indehaveren skal bestille slik hjem, kigger hun efter det, som er kendt fra det sociale medie, og hun kan heldigvis få assistance.

- Jeg har en guddatter, hun er lige blevet 11, og hun følger med. Hun var med i den første bestilling, der sad på hun Facetime ovre fra København og sagde: "Det her skal du tage!", fortæller Asta Gottlieb Vestergaard.

Noget af det, som er blevet populært på TikTok, er slik, som er ekstremt stærkt. Det giver mulighed for at få en sjov video ud af reaktionen efter at have spist det stærke slik.

- Der har været de samme to drenge nede nogle gange, og så sidder de ude på bænken ude i centeret og filmer hinanden, mens de spiser det, fortæller indehaveren.

Der bliver god mulighed for at vælge i mellem forskellige varianter, når man blander slik i butikken. Foto: Torben Hansen

Særlige krav til lokale

Det var lidt en tilfældighed, at det var en slikbutik, som Asta Gottlieb Vestergaard endte med at åbne. Hun fik tilbudt at købe noget inventar fra en lukket slikbutik, og da hun en dag så lokalet i Hobro Bymidte, som passede perfekt til at huse en slikbutik, slog hun til.

- Det er nogle høje reoler, så det skulle være højt til loftet, og det kan godt være svært i Hobro centrum, fordi det er gamle bygninger. Og så skulle være et sted, hvor der ikke væltede sol ind af vinduerne, for så bliver slikket dårligt, så det passede også fint her, fortæller indehaveren og fortsætter:

- Vi har gået nogle gange og kigget på lokaler, men der er ikke rigtigt nogle, der har passet ind, og så var det en tilfældighed, at vi gik ind i centeret her.

Der bliver også god mulighed for at vælge slik uden sukker og gelatine. Foto: Torben Hansen

Flere udfordringer op til åbningen

Det har ikke været uden udfordringer at få åbnet slikbutikken. Få dage før åbningen gik to ud af tre af butikkens kølere i stykker, og Asta Gottlieb Vestergaard brækkede selv en tå op til åbningsdagen. Men det lykkedes at få enderne til at nå sammen, og indtil videre har butikken været en bragende succes.

Allerede på første åbningsdag fredag 1. juli måtte indehaveren bestille mere slik hjem, da hylderne næsten var tomme. Samme mønster gjorde sig gældende dagen efter, og igen måtte en bestilling sendes afsted.

For nogle ville det måske være et problem at arbejde timevis i en butik fyldt til randen med slik, men det er heldigvis ikke en stor udfordring for Asta, som efter eget udsagn har holdt sig til et par slikpinde i de første dages åbningstid.

- Jeg elsker slik, men jeg er nok mest af alt kagemenneske. Jeg ville have været smælderfed, hvis jeg skulle gå i en kageforretning. Det er nok lidt mere min svaghed, afslutter Asta Gottlieb Vestergaard.