Bowlingcenter i populær turistby lukker:  - Det er ude af vores hænder

ØSTER HURUP: Vi lukker ...

Sådan lyder den klare besked på Øster Hurup Bowlingcenters Facebookside, hvor kommentarsporet er fyldt med både ærgrelse og respekt over nyheden.

Men på trods af søde ord og gode stunder har ægteparret Hanne og Bruno Jellesen taget beslutningen om at lukke centeret, som de har forpagtet siden 2019.

- Der har været en hård beslutning, der har krævet søvnløse nætter og mange tårer, siger Hanne Jellesen, som primært har stået for driften, mens Bruno Jellesen fortsat har haft sit job som selvstændig gartner ved siden af.

Efter tre turbulente år er parret blevet enige om, at det er på tide at sige stop.

Krise på krise

Da Hanne og Bruno Jellesen overtog forpagtningen i 2019 kunne ingen have forudset, at de blot et år inde i deres nystartede bowlingeventyr ville blive ramt af en stor krise.

Coronapandemien ramte, og landet lukkede ned ad flere omgange.

- Det var en hård tid, især for økonomien. Hver gang vi skulle lukke og åbne, måtte vi smide mange madvarer ud, som var løbet på dato, forklarer Hanne Jellesen.

- Vi nåede ikke at have nok år, hvor vi kunne opbygge et overskud til sådan nogle uforudsigelige tider.

- Vi har ikke fortrudt, at vi kastede os ud i det, siger Hanne Jellesen. Foto: Martél Andersen

Da pandemien endelig aftog, stod den næste krise for døren. Voldsomme prisstigninger på alt fra råvarer til el fik udgifterne til at stikke af. Især elregningen kom ud af proportioner.

- På et enkelt år er elregningen steget til det tredobbelte. Vi bruger meget strøm til både bowlingbaner, lys, jordvarme, fryserum og kølerum. Det er ene af ting, der er svært at skære ned på. Vi kan jo ikke lade gæsterne spille bowling i mørke, siger Hanne Jellesen.

Tre små colaer

Siden december sidste år har ægteparret holdt nøje øje med udviklingen i forhold til bookingmønstre, corona og yderligere prisstigninger.

- Vi har bemærket, at vores største kundegruppe, som er børnefamilierne, bruger langt færre penge end førhen, siger Hanne Jellesen og fortæller om en dag, hvor syv bowlingbaner var i gang, men restauranten kun havde solgt tre små colaer.

- Jeg forstår selvfølgelig godt, at prisstigningerne også rammer familierne, men det er desværre ikke nok til, at det kan løbe rundt for os, siger hun og fortæller, at meget har ændret sig siden corona.

- Det virker til, at folk ikke planlægger fester ind i efteråret og vinteren i frygt for endnu en corona-bølge. Vi aner jo heller ikke, hvad der kommer til at ske. Kommer corona igen? Vil priserne falde?

På trods af forskellige slagtilbud for at lokke kunderne til, er de ikke kommet igen på samme måde som før corona, og de køber for det halve, fortæller Hanne Jellesen. Foto: Martél Andersen

Foto: Martél Andersen

Da sommersæsonen heller ikke er gået som forventet, og centeret kigger ind i et efterår uden store arrangement-bookinger, var det altså tid til at smide håndklædet i ringen.

- Når vi kigger ind i krystalkuglen, ser vi desværre ikke opklaring, men grå skyer, og hvis det fortsætter sådan, kommer vi i sidste ende til at stifte gæld. Så hellere lade fornuften sejre og stoppe, mens legen er god, siger Hanne Jellesen.

En skuffelse

Da Hanne og Bruno Jellesen overtog forpagtningen for tre år siden, var planen, at de ville drive bowlingcenteret mange år frem, og at begge med tiden skulle leve af det.

Selvom Hanne Jellesen i dag er afklaret med, at sådan skulle det ikke gå, sniger skuffelsen sig alligevel ind på hende.

- Det er altid en skuffelse, når tingene ikke går som planlagt. Det har også været hårdt at tage beslutningen, for vi har virkelig nydt at drive det og været glade for det.

- Vi ved, at nogle stadig ligger inde med nogle gavekort, hvilket man har muligheden for at få brugt frem til og med d. 27/8 2022. Foto: Martél Andersen

Hun understeger, at parret ikke har corona-lån, og at alle kreditorer får deres penge, ligesom alle medarbejdere selvfølgelig også vil få deres løn.

- Det er jo ikke, fordi vi har klovnet i det og lavet dumme investeringer. Det er ting, der kommer udefra, som vi har svært ved at gøre noget ved. Det er ude af vores hænder, siger hun.

De næste par måneder kommer til at gå med at lukke ned og rydde op i centeret. Derefter skal Hanne Jellesen ud at finde sig et nyt job. Hvad det bliver til endnu, ved hun ikke.

- Jeg er åben for det meste. Først skal jeg koncentrere mig om, at det bliver en god sidste måned for bowlingcenteret, og så må vi se til det, siger hun.

Hele bygningen er sat til salg af ejerne, og Hanne Jellesen håber, at nogle andre kan se muligheder i stedet.

- Om det lige skal være bowling eller noget helt andet, ved jeg ikke, men det ville være synd, hvis det skal stå tomt, siger hun.

Lørdag d. 27/8 2022 er sidste åbningsdag i Øster Hurup Bowlingcenter.