Byggefirma varsler massefyringer

LØGSTØR:Nu rammer den stigende inflation, de stigende renter og råvarepriserne også en af de helt store nordjyske virksomheder i byggebranchen.

Scandi Byg, der er landets største virksomhed indenfor industrielt fremstillet byggeri, har netop meddelt, at den "påtænker at afskedige op mod 60 medarbejdere".

Der er cirka 250 medarbejdere på virksomheden, der er et datterselskab af en af Danmarks største entreprenørkoncerner, MT Højgaard Holding.

En trykket stemning

- Det er voldsomt mange, vi skal sige farvel til nu. Men der er ingen vej udenom, hvis vi skal sikre vores arbejdspladser, siger konstitueret administrerende direktør Torben Bloch Nielsen.

Virksomheden informerede onsdag medarbejderne på et orienteringsmøde om de mange afskedigelser.

- Der er en trykket stemning hos os, fortæller Torben Bloch Nielsen, der har været konstitueret direktør i seks dage.

Tidligere direktør, Christian Halken, valgte i den forgange uge selv at sige sin stilling op - efter skuffende økonomiske resultater.

En presset stemning

Scandi Byg forklarer de mange afskedigelser med den voldsomme opbremsning i byggeriet - og i samfundet som helhed.

- På grund af mange sammenfaldende eksterne faktorer står vi i øjeblikket i en meget presset situation, som gør, at vi har måttet træffe den svære beslutning at igangsætte en proces efter reglerne om kollektive afskedigelser, lyder det fra Torben Bloch Nielsen.

Frygter ikke for overlevelsen

Ifølge Torben Bloch Nielsen har prioriteten nu og her været at sikre så mange arbejdspladser som overhovedet muligt.

Han frygter dog ikke for virksomhedens fremtid.

- Vi har stor tiltro til, at markedet og den negative udvikling i byggeriet igen vil vende og kan også se, at der på sigt er en lovende pipeline med kommende opgaver. Nu fokuserer vi på at komme igennem og lave en turnaround, så virksomheden er rustet til fremtiden, siger han i pressemeddelelsen.

Scandi Byg udvikler, producerer og opfører såkaldte modulbyggerier - og er landets største inden for netop den disciplin. Foto: Daniel Bygballe.

Også sidste efterår måtte Scandi Byg afskedige medarbejdere. Og da regnskabet for 2021 landede, viste det, at overskuddet var styrtdykket som følge af flere store udskudte byggeprojekter.

De manglende projekter kunne også ses på omsætningen, der faldt med 20 procent til 377,8 millioner kroner. Og ordrebogen så ligeledes mere slunken ud end tidligere.

Da MT Højgaard-koncernen, som ejer Scandi Byg, for nyligt offentliggjorde regnskab for tredje kvartal, lød det, at Scandi Byg i år vil bidrage negativt til det samlede resultat.

Scandi Byg udvikler, producerer og opfører såkaldte modulbyggerier. De primære forretningsområder er boliger, kontorer, institutioner samt forskning/sundhedsfaciliteter for store private og offentlige kunder.