Carsten ville bare se fodbold og spise pølser: Pludselig skulle han selv dømme divisionskamp

60-årige Carsten Pedersen fra Arden er meget fodboldglad, og da han stammer fra Køge, er favoritholdet også stadig hjembyens fodboldstolthed HB Køge fra den næstbedste danske fodboldrække. En klub der i dag har selveste Daniel Agger som cheftræner.

Både Carstens søn med familie og forældre bor fortsat i nærheden af Køge, så i lørdags besluttede Carsten at tage turen til Køge for at besøge dem alle og så lige kombinere det med at se favoritholdet, der spillede en forberedelseskamp til den nye sæson mod Næstved på Køge Stadion.

Carsten kørte hjemmefra Arden klokken 5.30 om morgenen, så han kunne nå at besøge sønnike og barnebarn, inden der var kickoff i fodboldkampen på Køge Stadion klokken 13.00. Efter kampen ville han besøge sine forældre.

På stadion mødtes han med nogle venner, som sammen med 300 tilskuere hyggede sig inden kampstart - blandt andet med udsigt til at skulle indtage den legendariske stadionpølse med det hele.

Med under ét minut til kampstart, og heldigvis inden pølsen og fadøllen er indkøbt, tager dagen dog en uventet drejning for Carsten. Der var nemlig gået koks i dommerbestillingen til kampen – dommertrioen var simpelthen ikke bestilt.

Carsten Pedersen er i dag seriedommer i det nordjyske og har tidligere dømt højere oppe, så han tilbød velvilligt sin hjælp.

- Herfra følger ti vilde minutter i mit liv, hvor jeg faktisk føler, at jeg er med i skjult kamera. Jeg har jo intet dommerudstyr med, men de får skaffet lidt forskellige til mig. Trøje, shorts, strømper samt en gammel ødelagt fløjte og så måtte jeg bruge mine egne hvide fritidssko, som ikke er beregnet til løb, så jeg skøjtede rundt i dem, fortæller Carsten Pedersen.

- Jeg får heller ikke varmet op, men vi kommer i gang, og jeg synes faktisk, at det går ok.

Det var dog et noget højere tempo, end Carsten var vant til, og første gang han kiggede på stadionuret, fordi han var noget forpustet og mærkede de første træthedstegn, viste det sig, at der kun var spillet fire minutter.

- Der var sgu lang vej hjem, griner Carsten Pedersen, der heller ikke havde fået hverken spist eller drukket forud for de to gange 45 minutters dommerarbejde i sommersolen.

Faktisk nåede han kun at få et rundstykke med rullepølse på færgen klokken 7.15, og nu var klokken et godt stykke over 13, fortæller Carsten, der også nåede at få et par ”svinere” af nogle af spillerne. Som det nærmest hører sig til, når man er dommer.

Efter kampen var der dog stor ros fra både spillere og trænere til Carsten og de to hjælpende linjevogtere for dommerindsatsen.

- Det var måske ikke på grund af mit løbearbejde, griner Carsten, der dagen derpå havde godt ømme stænger, men stadig glædede sig vildt over oplevelsen.

- Det var en stor oplevelse at dømme en kamp mellem to hold fra den næstbedste række.

- Mon jeg når at få debut i Superligaen, lyder det fra Carsten Pedersen.

Og resultatet af kampen? Den tabte Carstens favorithold HB Køge med 1-2 – så der var åbenbart ikke megen dommerhjælp at hente.