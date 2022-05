Derfor mærker politiet at bukkejagten er gået ind

HIMMERLAND:- Når man kigger på døgnrapporten, er der ingen tvivl om, at bukkejagten er gået ind.

Sådan lyder det fra Mikkel Mitchell, der er politikommissær hos Nordjyllands Politi.

Efter bukkejagten gik ind mandag 16. maj har der været godt gang i skyderiet i Himmerland. Mikkel Mitchell fortæller, at politiet har fået hele 12 henvendelser om anskudte dyr i Himmerland - altså dyr, der er blevet ramt uden at være dræbt - hvor der er sendt schweisshunde ud for at opspore det sårede dyr.

Anskudte dyr under bukkejagten Hvis man under jagt skyder til et stykke hjortevildt, som derefter ikke ligger synligt dødt, eller man ved undersøgelse af stedet, hvor vildtet stod i skudøjeblikket, ikke kan finde sikre tegn på, at dyret er dødt, skal der rekvireres en schweisshund.

En schweisshund er en hund med særlige kompetencer i at eftersøge anskudt og nødstedt hjortevildt på baggrund af det schweiss-spor, dyret har efterladt. Kilde: Jægerforbundet VIS MERE

Ifølge døgnrapporten har jægerne været dårligst til at ramme plet i Mariagerfjord Kommune, da fordelingen lyder på tre anskudte dyr i Rebild, tre i Vesthimmerland og seks styks i Mariagerfjord.

Mikkel Mitchell kan ikke udtale sig om, hvorvidt 12 anskydninger er meget eller lidt.