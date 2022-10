Erhvervschef stopper med øjeblikkelig virkning

AARS:Efter syv år som erhvervsudviklingens førstemand i Vesthimmerland er Dan Skovgaard stoppet med øjeblikkelig virkning som erhvervschef for Væksthimmerland.

Det sker ifølge formand Albert Veggerby som følge af, at erhvervsforeningerne i Farsø, Løgstør og Aars er i gang med en sammenlægning, og her ønsker man sig en anden profil som leder end den, Dan Skovgaard har. Hvilken profil der ønskes oplyser man ikke i en pressemeddelelse.

Sammenlægningen skal skabe èn erhvervsforening for hele Vesthimmerland Kommune.

"Dan Skovgaard har ydet en stor indsats for Erhverv Væksthimmerland, for vores mange virksomheder og for Vesthimmerlands Kommune. Det vil vi gerne takke ham for, ligesom jeg gerne vil ønske ham alt mulig held og lykke fremover", skriver Albert Veggerby i en pressemeddelelse.

Pænt farvel

Dan Skovgaard takker også af med pæne ord:

"Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle medarbejdere, samarbejdspartnere og de mange kontakter i kommunens virksomheder, som jeg har haft et fantastisk samarbejde med", skriver han blandt andet i samme meddelelse.

Bestyrelsen for Væksthimmerland går nu i gang med en proces, der skal fore til rekruttering af en ny erhvervschef. I mellemtiden er erhvervskonsulent Kirsten Heoisz konstitueret som erhvervschef.