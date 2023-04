Færdigt arbejde: By fik splinternyt sted at mødes

AARS:Et mødested som ingen andre.

Det er, hvad Aars fredag indviede i byens hjerte, Kimbrertorvet. Bestemt ikke uden opmærksomhed, for mange ville se, hvad man får, når man bruger 10 millioner kroner på en overdækning.

Flere borgere lagde vejen forbi for at se på den nye overdækning.

At indvielsen gøres så grundigt, at den fortsætter med et mindre officielt program lørdag, fortæller på sin egen vis om et byggeri, der på alle måder sætter et specielt mærke på sin by. Endda lige ved siden af Per Kirkebys 17 meter lange murstensværk, som Aars også gerne vil kendes for.

Der var masser af underholdning på scenen før og efter indvielsen fredag eftermiddag.

Det er da også et usædvanligt gennemtænkt værk, der rejser sig i enden ud mod hovedgaden Himmerlandsgade. Helt grundlæggende er byggeriet, der skal kunne rumme 150 besøgende, opført efter århundredgamle håndværkstraditioner, hvor der næsten ikke er brugt skruer og søm. Men det har også nogle helt nye muligheder, som peger ind i både nutid og fremtid.

Vægge rulles ned

Vægge er der ikke nogen af. Men kræver vejr og vind det, kan gennemsigtig afskærmning rulles ned fra loftet på de tre sider, der ikke vender ind mod mure. Så selv om nogle synes, at overdækningen ligner et shelter i overstørrelse, så kan det bruges til arrangementer året rundt.

Sådan ser den nye overbygning af Kimbrertorvet ud fra Himmerlandsgade i Aars.

Udover Vesthimmerlands Kommune har især RealDania Fonden været den store bidragyder til bygningen, der er opført at JaJa arkitekterne fra Aarhus.