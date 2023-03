Først var der to, nu er der fire: Ældre fordobler ung succes

HOBRO:Forventningerne var store, men de er blevet mere end opfyldt.

Det må man konstatere på Hobro Alderdomshjem, hvor man hører flere unge skridt i gangene end man plejer.

Den sidste måneds tid har to unge i gymnasiealderen haft samvær med ældre beboere som fritidsjob. Og der gik ikke mange dage, før de blev fordoblet i antal.

- Vi skulle have to, men vi har taget fire. Der var så mange gode ansøgere til stillingerne, og vores beboere er rigtigt glade for at få besøg af de unge. Med 52 fastboende kunne de unge slet ikke nå rundt. Bliver ordningen forlænget, så vil vi gerne have flere endnu, siger lederen af Hobro Alderdomshjem, Kirsten Severinsen.

Hurtig succes

33 unge har søgt om stillingerne, der simpelt hen består i at være sammen med ældre to timer om eftermiddagen. Tid der går med snak, spil og andet der giver lidt liv i tilværelsen på alderdomshjemmet. Det er et forsøg, der er sat til seks måneder, men allerede efter den første måned er Kirsten Severinsen ikke bange for at kalde det en succes:

- Der er stor efterspørgsel på at være sammen med dem, og vi har oplevet at nogen bliver skuffede, når de skal hjem. Men det skal de selvfølgelig, fortæller hun.

Kirsten Severinsen oplever at samværet med de unge giver noget andet, end det jævnaldrende og uddannet personale kan give:

- De unge kommer jo ikke for at pleje dem, men for at være sammen med dem. det giver nogle gode snakke om, hvordan livet var før og hvordan det er nu, når man er ung. Det er jo meget forskellige liv, de har. De er nysgerrige på hinanden, fortæller hun.

Til juni evaluerer Mariagerfjord Kommune forløbet, der også involverer Plejecenter Teglgården i Als.