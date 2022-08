Jane overvandt frygten: Nu har hun stor succes

HADSUND:Før Jane Frandsen Bygholm kastede sig ud i livet som selvstændig, arbejdede hun i skades- og forsikringsbranchen i 13 år. Selvom drømmen om egen butik længe havde fyldt hos hende, var det frygten for, at det ikke ville blive en succes, der trumfede. Lige indtil Jane fik en helt bestemt besked.

- Én skrev til mig, at hvis det bare er frygten, der bremser mig, kommer jeg aldrig i gang. Så jeg skulle prøve, at tænke det modsatte - at jeg har butikken, og at det kører.

Derefter besluttede Jane sig for at give det et forsøg. Økonomien var heldigvis til, at hun kunne åbne en butik uden at skulle låne penge i banken, hvilket gav ro i sindet, hvis det skulle vise sig ikke at kunne løbe rundt. Men indtil videre er det ikke noget, Jane behøver at bekymre sig om.

Siden åbningen af butikken i december 2021 er det nemlig gået strygende hos Vinyl og Retro i Hadsund. Og i dag er Jane kun glad for, at hun endelig turde tage springet.

- Det er præcis, som jeg havde drømt om i mange år. Jeg har aldrig fortrudt det. Det er lige nøjagtigt sådan, jeg havde håbet og drømt om, at det skulle være.

Kunderne kommer langvejs fra

Egentlig ville Jane bare åbne en butik med genbrug og retro-ting, men da én i familien foreslog også at tage vinylplader ind, synes hun, at det lød som en god idé.

Og det skulle det vise sig at være. Faktisk var det en rigtig god idé. For det er de gamle LP-plader, der er det helt store trækplaster.

Vinylsamlere kører gerne langt med udsigt til at kunne udvide samlingen, og det er noget Vinyl og Retro nyder godt af. Jane tør næsten ikke gætte på, hvor mange LP'er hun har langet over disken i løbet af de knap otte måneder, hun har haft butikken, men kommer efter en kort tænkepause frem til, at det i hvert fald er på den anden side af 10.000 - hvis det endda ikke snarere er 20.000 plader.

Det er dog ikke kun inkarnerede vinylsamlere, som køber musik hos Vinyl og Retro. Der er også mange unge, som er begyndt at interessere sig for LP'er, selvom de mest går efter nyudgivelser. Derfor får butikken nu også en del af dem hjem. Og noget tyder på, at det er en god strategi, da der de seneste år har været en vinyl-renæssance, hvor flere og flere kunstnere udgiver deres musik som LP.

Flytter 120 meter

Da Vinyl og Retro åbnede sidste år, kaldte Jane lokalerne i Jacob Møllersgade for "helt ideelle", men alligevel er butikken nu flyttet til en ny adresse - blot 120 meter fra den gamle. Grunden til flytningen er, at butikken er meget mere synlig i bybilledet på den nye placering. Noget, som Jane håber, vil give endnu flere besøgende i butikken.

Med hjælp fra familien og arbejde til langt ud på natten forinden, har Vinyl og Retro nu slået dørene op på den nye adresse, Storegade 35, hvor der er åbent alle hverdage fra klokken 10.00 til 17.30 - dog til 18.00 om fredagen - samt om lørdagen fra 10.00 til 13.00.

Planer for fremtiden

Med tiden vil Jane gerne udvide varesortimentet i butikken med for eksempel merchandise og souvenirs. Senere på året vil det også blive muligt at afhente pakker i Vinyl og Retro, ligesom Jane har planer om selv at få en webshop stablet på benene.

Janes forhåbning er, at et mere varieret udvalg i butikken kan være med til, at flere forskellige kundetyper vil slå et smut forbi. Derfor vil hun i løbet af sensommeren tage på diverse messer, hvor hun kan finde inspiration til, hvad der fremover også skal være at finde på hylderne i butikken i Hadsund.