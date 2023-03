Gasudslip: Gymnasium og beboere evakueret

HOBRO:Nordjyllands Beredskab er mandag morgen hastet til Amerikavej 1 i Hobro.

Klokken 8.10 kom der melding om gasudslip, efter at der var sket et ledningsbrud ved Amerikavej tæt på Mariagervej.

- Der er igangsat evakuering inden for fareområdet. Gasselskabet er tilkaldt til udbedring af bruddet, oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Der skulle ikke være tale om, at gassen er antændt.

Nordjyllands Politi er også på stedet.

- En gasledning er gravet over. Følg politiets anvisninger på stedet, lyder det fra politiet.

Nordjyllands Politi er på stedet. Foto: Lasse Damsgaard

Nordjyskes udsendte på stedet har talt med indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab.

Han fortæller, at en naturgasledning blev gravet over i forbindelse med, at der er ved at blive lavet fjernvarme på stedet.

Gymnasiet skråt over for - Mariagerfjord Gymnasium - blev straks evakueret, og det samme gjorde beboere i omkringliggende parcelhuse. Indsatslederen kunne ikke sige hvor mange - en del beboere var ikke hjemme.

Der kunne høres udsivende gas på stedet, og beredskabet stod klar til at slukke, hvis der skulle opstå brand.

Naturgasselskabet er på vej for at lukke for gassen. Mariagervej - som Amerikavej er en sidevej til - er også blevet afspærret.

Opdateres