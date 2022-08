Her er datoen for, hvornår kæmpetrolden kommer til Mariager

Trolden Ivan Evigvår er lige nu på vej op gennem Jylland til sit nye hjem i Mariager. Det fortæller foreningen Cittaslow, der har været primus motor for at få den sjældne trold til byen i en pressemeddelelse.

Over 18.000 mennesker synes, at Mariager ville være det rette sted for Ivan at slå sig ned. Alle stemte de nemlig på Thomas Dambos facebookopslag og sørgede for, at Cittaslowbyen Mariager får en ny beboer af den spændende, bæredygtige og fortællende slags - en vaskeægte trold.

Nu er datoen her endelig for, hvornår Rosernes Bys nye indbygger skal bydes velkommen.

Det bliver fredag den 26. august kl. 16.30, og alle er inviteret i Munkholmskoven, hvor hans ståsted bliver afsløret.

Her vil taler, sang og musik tage godt imod ham. Borgmester Mogens Jespersen kommer og holder tale, og for at Ivan Evigvår skal føle sig særligt velkommen, har Gritt Lægaard Møller fra Mariagerfjord Kulturskole skrevet en sang til ham. Den kommer hun og synger sammen med sin musikalske ven Joakim og byens børn.

Derefter har de et program med børnesange, der underholdes med.

I forbindelse med arrangementet er det godt at notere sig de praktiske informationer: Da midtbyen er spærret for trafik i forbindelse med Political Festival of Europe, skal man følge skiltningen.

Du finder vej til Ivan Evigvår ved at parkere ved Mariager Hallen og derefter gå ned gennem Rosenhaven og ind i Munkholmskoven. Der vil være sat flag op, du kan følge derhen.

Senere i efteråret vil Ivan invitere til en troldedag, som vil blive årlig og tilbagevendende.