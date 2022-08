Hotelforpagter ærgrer sig: Afspærringer spænder ben for os

MARIAGER: I frokostrestauranten Á Porta bugner lageret med varer på andendagen af folkemødet i Mariager.

Her står tidligere DF-folketingsmedlem Kim Christiansen, der ejer stedet sammen med hustruen Pia Adelsteen, klar til at tage imod sultne og tørstige gæster.

- Vi har sat alle sejl ind. Vi har lejet ekstra køleskab, fryser og hyret ekstra personale ind, siger han.

Kim Christiansen, ejer af Á Porta. Foto: Martin Damgård

Selvom torsdagen ikke nåede op i nærheden af de 10.000 gæster, arrangørerne havde regnet med, var Kim Christiansen godt tilfreds med antallet af besøgende, der valgte at slå et smut forbi for et stykke smørrebrød i løbet af torsdagen.

- Det var rigtigt fint. Vi havde en del gæster, som kom og hyggede sig. Jeg synes, der var god stemning, siger han, mens han gør en højtaler klar til fredag aftens livemusik.

Skuffet forpagter

Også på den anden side af gaden, hvor Hotel Postgaarden ligger, er der fyret op i kakkelovnen til en folkefest.

- Hvis vi til en normal weekend køber 50 bøffer, har vi til den her weekend købt 500. Det er den skala, vi taler om, siger forpagter, Lars Knudsen, der står klar i et fadøls- og pølse-pop-up-telt, Postgaarden har sat op i anledningen af festlighederne.

Europæisk Folkemøde i Mariager 10.000 besøgende om dagen, over 200 politikere, virksomheder og organisationer fra mere end 30 europæiske lande og et væld af demokratiske samtaler, oplevelser, musik og mad.

I fire dage står Mariager på den anden ende, når Det Europæiske Folkemøde for første gang nogensinde går løs fra 25. til 28. august.

I to år har arrangørerne planlagt eventet, og forventningerne er tårnhøje. Men hvordan kommer det egentlig til at forløbe og påvirke byen, når folk fra hele Europa indtager de brostensbelagte gader? Og bliver Folkemødet det store trækplaster, der er lagt op til?

Følg med når Nordjyske dækker begivenheden. VIS MERE

Han kan dog ikke skjule skuffelsen over fremmødet den første aften, som langt fra levede op til forventningerne.

- Vi havde forventet et fyldt telt på omkring 300 mennesker, men da der var flest, var der nok omkring 20, siger han og fortsætter:

- Jeg har selvfølgelig forståelse for, at det er første gang, det bliver holdt, og at det lige skal løbes i gang. Men jeg håber, at der kommer flere henover weekenden, for det er i caféen og restauranten, vi skal tjene vores penge på, siger han.

Lars Knudsens bud på de få fremmødte torsdag aften er, at folk ved for lidt om arrangementet. - Jeg har mødt borgere, der bor i Mariager, som endnu ikke helt ved, hvad det går ud på, siger han. Foto: Martin Damgård

Ikke godt for hotelbranchen

Som man ellers nok ville tro med et hotel beliggende i centrum, er værelserne på Hotel Postgaarden nemlig ikke revet væk, fortæller Lars Knudsen.

Eller det vil sige, at det var de. Indtil flere politikere og organisationsfolk meldte fra kort tid, før folkemødet gik i gang.

- Det gør, at vi nu står med en håndfuld værelser, som vi ikke kan få lejet ud. Det skyldes primært de trafikale ændringer med, at byen er afspærret, siger Lars Knudsen og forklarer, at de normalt sælger sig på at have en stor gratis parkeringsplads lige ved siden af hotellet.

- Vi kan ikke byde vores gæster, at de skal parkere ude af byen og så slæbe deres bagage en til to kilometer herind, og derfor kan vi altså ikke sælge værelserne på samme vilkår, som vi plejer, siger han.

Trods lidt modvind i begyndelsen af folkemødet, tror Lars Knudsen på, at folkemødet nok skal komme stærkt igen.

- Vi har forberedt os ud fra, at det her skal blive en succes. Det har været vores mindset fra start, og de udfordringer, der kommer, skal vi løse. Vi håber stadig på en masse gæster, og det har vi købt ind til, siger han.