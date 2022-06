Inge Marie og John fandt kærligheden på et kursus: Nu åbner de klinik

STØVRING:Det slog straks gnister mellem Inge Marie Hansen og John Mørch, da de for knap et år siden mødte hinanden. Det var til et kursus for behandlingsformen Access Bars, som Inge Marie Hansen havde efterspurgt i noget tid, der tilfældigvis blev holdt i John Mørchs private hjem, og med et faldt de for hinanden.

Eller som John Mørch selv siger det, lidt leende, mens han kigger varmt på sin partner:

- Så glemte Inge Marie at tage hjem igen.

I flere år har de haft hver deres klinik i hver deres ende af landet, men nu har de valgt at flytte sammen - ikke kun i privaten, men også arbejdsmæssigt, da de rykker deres virksomheder under samme tag med navnene Time to Change og Buddhasro.

Mellem tøj- og sportsbutikker i City Centret i Støvring kan man altså nu finde en helt ny genre i lokalerne på nummer 29 - nemlig en klinik for alternativ behandling.

To navne, samme mission

De to navne på døren skyldes, at Inge Marie Hansen og John Mørch bibeholder hver deres virksomhed.

Selvom de er et par og har samme adresse, ser de sig som selvstændige behandlere.

- Vi vil selvfølgelig bruge hinanden meget til sparring, og vi vil også komme til at have nogle kurser og stressforløb sammen, men vi er også stadig vores egen behandler med egne forløb, forklarer Inge Marie Hansen.

John Mørch og Inge Marie Hansen kiggede også på lokaler i Hobro, men blev tiltrukket af Støvring, byens energi og dens beliggenhed tæt op ad Rold Skov. Foto: Martél Andersen

Trods forskellige virksomhedsnavne er missionen og værdierne hos Inge Marie Hansen og John Mørch de samme.

- Vi vil gerne bidrage til at en masse mennesker får et bedre liv, siger Inge Marie Hansen og John Mørch supplerer:

- Vi vil hjælpe folk til at finde sig selv, og at de får skabt det liv de gerne vil have.

Fælles for dem begge er også, at de selv har oplevet alvorlige ar på sjælen, hvilket blandt andet har været med til at inspirere dem til at hjælpe andre.

Nede med stress

- For omkring syv år siden var jeg nede med stress. Helt nede, fortæller John Mørch.

Terapi og mindfulness hjalp ham ud på den anden side igen, og der slog det ham, at han med sin indsigt i at komme væk fra mærket igen, ville kunne hjælpe andre med det samme.

- I starten tænkte jeg godt nok: "Hvem vil dog have hjælp af mig, og kan jeg overhovedet finde ud af det?" Men så tog jeg nogle kurser i coaching og andre behandlinger, som gav mig troen på det, fortæller han.

Til en start fortsætter John Mørch med at undervise på Teknisk Skole i Aalborg, hvor han nyder arbejdet og kontakten med de unge. Han håber dog, at han en dag kan arbejde fuld tid i klinikken i Støvring. Foto: Martél Andersen

John Mørch har i mange år arbejdet som underviser på Teknisk Skole i Aalborg. De seneste to år har han ved siden af undervisningen også haft Buddhasro, hvor han har coachet og lavet behandlinger i eget hjem i Haverslev. Indtil nu, hvor Inge Marie er rykket ind og behandlingen rykket til Støvring.

20 år som misbruger

Også Inge Marie Hansen har lagt en hård fortid bag sig, hvor hun i 20 år levede som misbruger, og ikke mindst har hun oplevet stress komme helt tæt på.

- Jeg ved virkelig, hvad det vil sige at gå ned ad den forkerte vej. Jeg kom ud af mit misbrug for 15 år siden og har efterhånden hjulpet mange mennesker gennem forskellige behandlinger, fortæller hun.

Inge Marie Hansen har efterhånden mange terapeut-titler. Udover misbrugsterapeut er hun også uddannet psykoterapeut, hvilket hun også gør meget brug af i sit arbejdet med Time to Change. Foto: Martél Andersen

Hun kommer oprindeligt fra Kalundborg og har selv haft klinik i otte år i Asnæs på Nord- Vestsjælland.

Inden da arbejdede hun som misbrugsterapeut i Odsherred Kommune, men de begrænsende forudsætninger og systemer i det offentlige gjorde, at hun søgte sit eget. Dog droppede hun aldrig helt samarbejdet med kommunen, da hun siden har haft ressource-forløb med psykisk sårbare, hvilket hun også er godt i gang med at opstarte i Rebild Kommune.

- Formålet er at få dem ud af fastlåsheden og gøre dem klar til at komme videre med uddannelse og arbejde. Det glæder jeg mig til at komme i gang med herovre. Indtil videre er det heldigvis lykkedes hver gang, siger hun.

En unik behandlingsform

Inge Marie Hansen og John Mørchs personlige erfaringer og egen fortid har stor betydning for måden, de hjælper og behandler folk på i klinikken.

- Man kan ikke sige, at klinikken kun er for stressramte eller kun er for tidligere misbrugere. Klinikken er for alle, og det handler om at møde menneskerne, hvor de er i deres liv, siger John Mørch, og Inge Marie Hansen tager ordet:

- Det kan være vidt forskellige, hvad folk har brug for. Der er jo ikke én vej til alle mennesker.

Inge Marie Hansen er kun at finde i klinikken i Støvring hver anden uge. Mens hun stadig har forløb på Sjælland, vil hun være der resten af tiden. Foto: Martél Andersen

Selvom klinikken har meget at tilbyde, er der især en af behandlingsformerne, som parret har stor succes med, og som klinikken også promoverer sig på - nemlig Access Bars.

Hvad er Access Bars? Access Bars er en blid behandlingsform, hvor du ligger fuldt påklædt og slapper af på en briks, mens behandleren nænsomt berører 32 energipunkter på dit hoved.

Ved at berøre disse punkter blidt frigøres følelser, tanker, begrænsninger, vrede og fordømmelse, der står i vejen for din indre glæde. En ”bar” er en energibane mellem to punkter på hovedet, som er forbundet med nogle centre i hjernen.

Access Bars kan blandt andet reducere stress, angst og depression. VIS MERE

- Mange ved ikke, hvad det er, men det er en fantastisk nem og effektiv måde at få folk til at slappe fuldstændig af. Via klinikken vil vi gerne udbrede kendskabet til behandlingsformen endnu mere i Rebild og gerne hele Nordjylland, siger John Mørch.

Og det er der god mulighed for, da parret lige nu er de eneste i Rebild Kommune, der officielt tilbyder behandlingen. Nu glæder de sig til at blive godt etablerede i Støvring.

Parret overtog klinikken 1. juni og har åbent fra dags dato.