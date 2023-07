Jan tager en tur på stranden med hjertestarteren: - Mange har misforstået én ting

Mandag, tirsdag og onsdag i uge 29 får du mulighed for at møde den frivillige instruktør fra Hjerteforeningen, 59-årige Jan Torben Hansen.

Her står han klar til en snak om hjertelungeredning og brugen af hjertestarter, når han besøger diverse østhimmerlandske strande for at vise flaget.

- Det handler om at give flere mod på at bruge hjertestarteren i tilfælde af en nødsituation, siger han.

En stor misforståelse

Jan blev uddannet instruktør sidste år og har sidenhen givet flere virksomheder og privatpersoner et generelt intro-kursus til hjertelungeredning og brug af hjertestarter.

Dårligt klædt på 4 ud af 10 danskere føler sig ”overvejende dårligt” eller ligefrem ”meget dårligt” klædt på til at yde genoplivning, hvis et medmenneske faldt om på gaden, stranden eller andre steder uden for hospital.

Det viser en ny undersøgelse, Katar har foretaget på vegne af Hjerteforeningen. VIS MERE

Selvom kurset er "generelt", og altså ikke er specifikt målrettet hjertestarteren, har det alligevel vist sig, at det ofte er den, kursisterne spørger mest ind til.

Og det er der en særlig grund til.

- Mange tror, at den er svær at håndtere. Det er en stor misforståelse, siger han.

Overraskelsen

Tager du en tur til stranden i Østhimmerland i uge 29 er der således en rimelig god sandsynlighed for, at du støder ind i den frivillige instruktør.

- Jeg vil i hvert fald være nem at få øje på, siger han.

Der, hvor han slår lejr, stikker han efter planen to store, hvide beach-flag i jorden.

Årligt falder 5000 danskere om med hjertestop uden for hospitalerne. Lars E. Andreasen/Hjerteforeningen

Her vil han stå med nogle flyers og sin hjertestarterdukke, iført en instruktør-T-shirt, klar til at dele ud af viden om hjertelungeredning, brugen af hjertestartere, tal og fakta.

Miniature-dukker Jan medbringer nogle små udgaver af sin hjertestarterdukke, som han deler ud til interesserede, så de kan øve sig derhjemme.

Ifølge Det Europæiske Råd for Genoplivning kan sandsynligheden for at overleve være helt op til 70 procent, hvis en person med hjertestop modtager genoplivning med brug af en hjertestarter inden for tre til fem minutter. VIS MERE

Og så vil han gøre opmærksom på sit ”30-minutters intro-kursus til hjertelungeredning”, som er gratis at bestille for privatpersoner og virksomheder.



Bestiller man kurset, vil man blandt andet se – og høre! – hvordan en fuld genoplivning med hjertestarter på en dukke tager sig ud.

- Her er der ofte en særlig ting, der kommer som en stor overraskelse, siger Jan.

Den talende maskine

Overraskelsen er, at hjertestarteren er "selvforklarende."

- Vel som du tager dækslet af, begynder maskinen at tale til dig og forklare, hvad det er, du skal gøre, siger han.

På den måde finder folk typisk ud af, at hjertestarteren ikke er så svær at bruge, som de troede, da de kom.

- Tværtimod: Den er faktisk utroligt nem at bruge, siger han.

Hvis du kunne have lyst til at sige hej til Jan, kan du orientere dig i, hvor han befinder sig – og hvornår – herunder.