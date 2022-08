Ikke hotelværelser nok: Ketty og Paul åbner deres hjem

MARIAGER:- Det vigtigste for mig er at møde mennesker, siger Vladimir Kunovski.

Torsdag eftermiddag ankom han fra sit hjemland Makedonien for at deltage i Det Europæiske Folkemøde i Mariager. Allerede første dag havde han mange inspirerende snakke med både lokale og politikere.

Inden dagens program ruller igen, starter fredag morgen mere stille ud på ægteparret Ketty og Paul Conrads terrasse, hvor snakken lystigt går på alt fra EU-holdninger, korrupte ledere til forskellige dialekter.

Udover at have huset fuld af udenlandske gæster er Ketty Conrad også frivillig under folkemødet. Her er hun med i et team, der hører til arrangementerne ved klosteret. Foto: Martin Damgård

Da arrangørerne efterspurgte hjælp til at huse de mange europæere, der i disse dage indtager Rosernes By, var Ketty og Paul Conrad ikke et sekund i tvivl om, at de gerne ville stille deres to gæsteværelser til rådighed i deres hjem på Vestparken.

Motivationen kom blandt andet fra de mange år, de har gæstet folkemødet på Bornholm, fortæller Ketty Conrad.

Europæisk Folkemøde i Mariager 10.000 besøgende om dagen, over 200 politikere, virksomheder og organisationer fra mere end 30 europæiske lande og et væld af demokratiske samtaler, oplevelser, musik og mad.

I fire dage står Mariager på den anden ende, når Det Europæiske Folkemøde for første gang nogensinde går løs fra 25. til 28. august.

I to år har arrangørerne planlagt eventet, og forventningerne er tårnhøje. Men hvordan kommer det egentlig til at forløbe og påvirke byen, når folk fra hele Europa indtager de brostensbelagte gader? Og bliver Folkemødet det store trækplaster, der er lagt op til?

Følg med når Nordjyske dækker begivenheden. VIS MERE

- Der plejer vi at bo hos min søster, som også lejer værelser ud, og det kaster altid mange spændende samtaler med folk af sig, siger hun, og Paul Conrad tilføjer:

- Generelt elsker vi at blive inviteret ind og møde mennesker fra andre kulturer, når vi selv er ude at rejse. Så det var helt naturligt for os også at åbne vores hjem, siger han.

Og de er langt fra de eneste. Flere end 30 borgere i Mariager valgt at gøre som dem og tilbyde overnatning til de mange gæster udefra.

Unik mulighed

I løbet af dagene har Ketty og Paul Conrad tre overnattende gæster, hvor af Vladimir Kunovski er en af dem. Også Lavinia Auram fra Rumænien har valgt at bo hos parret, mens festivalen er i gang.

- Når man bor hos de lokale, giver det andre oplevelser og en anden forståelse af et lands kultur, siger Lavinia Aurum. Foto: Martin Damgård

Hun kom til Danmark for et år siden sammen med sin mand. I dag studerer hun en kandidat i development and international relations på Aalborg Universitet. Da hun hørte om eventet, var det klart, at hun ikke måtte gå glip af det.

- Det er en unik mulighed for at få indblik i, og blive klogere på forskellige synspunkter. Det er imponerende med alle de europæiske politikere, de har fået her til, siger hun.

Lavinia Auram og Vladimir Kunovski er enige om, at det er vigtigt at debattere og have en samtale om EUs rolle både nu og i fremtiden. Allerede ved morgenbordet går debatten i gang, for da Lavinia Aurum er pro EU, er Vladimir Kunovski mere skeptisk og af den holdning, at EU er i forfald.

- Det er også en af grundene til, at jeg er her. For at finde tilbage til en gnist i EU, forklarer han.

Vladimir Kunovski er vild med konceptet, hvor politikere og borgere mødes i øjenhøjde. Foto: Martin Damgård

Afslappet atmosfære

Vladimir Kunovski og Lavinia Aurum har meget på programmet af politiske debatter og musikalske indslag.

Et af punkterne på programmet er dog også blot at opleve folkemødet og ikke mindst Mariager som by.

Det er første gang for dem begge, at de besøger den lille købstad. Indtil videre er de positive over byens atmosfære, som, de synes, er meget hyggelig - et dansk ord de hurtigt har stiftet bekendtskab med og som bedst beskriver omgivelserne, mener Lavinia Aurum.

- Jeg kan godt lide her er så afslappet, og ja selvfølgelig hyggeligt, siger hun med et smil.

Ketty og Paul Conrad er igen klar til at have overnattende gæster ved næste års folkemøde. Foto: Martin Damgård

De rosende ord fra gæsterne bringer også store smil frem hos Ketty og Paul Conrad.

- Vi kan jo kun være enige, siger Paul, og Ketty supplerer:

- Jeg er også bare så stolt over byen. At man tør tage ansvaret for sådan et arrangement, siger hun.

Ægteparret var selv nede ved åbningen torsdag formiddag og overværede et par koncerter til aften. Både lørdag og søndag har de også noteret sig flere ting, de skal til.

Men inden det hele går løs igen, fortsætter hyggen om bordet, hvor kaffe og nybagte boller ryger ned med en snak om rejsedestinationer og fremtidsplaner.