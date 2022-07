Kraftig iltsvind i nordjyske fjorde: Må man bade i algerne?

NORDJYLLAND:Efter nogle rekordvarme dage ånder flere nordjyder lettet op, nu hvor hedebølgen er på vej væk. Men det er ikke kun mennesker og dyr, der har haft det hårdt i sommervarmen, også de nordjyske fjorde - Mariager Fjord og Limfjorden - har lidt under de høje temperaturer.

Det fortæller Stig Pedersen, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen.

- De seneste målinger viser, at der i Mariager Fjord er kraftig iltsvind ved Dybet, og i Limfjorden er der kraftig iltsvind på fire lokaliteter blandt andet ved Vildsund og Dragstrup Vig.

Derudover er der konstateret moderat iltsvind ved Nissum Bredning og Kås Bredning. Mariager Fjord og Limfjorden er dog ikke de eneste steder i landet, hvor der er målt kraftig iltsvind, da der flere steder i det sydlige Lillebælt også er konstateret lave målinger af ilt.

Fakta om iltsvind Iltsvind opstår, når kvælstof og fosfor på grund af nedbør bliver skyllet ud i havet fra landjorden. Jo mere nedbør, jo større udvaskning af kvælstof og fosfor. I vandet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes og i denne proces forbruger algerne ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist kan tømmes for ilt. Iltsvind forstærkes af stigende havtemperatur.

Bliver det samme vandområde ramt af gentagne iltsvind, vil især de fastboende bundlevende dyr, som fx muslinger, snegle og søstjerner, have vanskeligt ved at etablere et naturligt og varieret dyresamfund. Det har stor betydning for fødekæden, da mange af de arter, som indgår i føden hos bl.a. fisk og havfugle, forsvinder fra det pågældende vandområde. Kilde: Mijø- og Fødevarestyrelsen

Algerne kommer

En konsekvens af den kraftige iltsvind kan blandt andet være, at der i nogle områder bliver fyldt med alger. Flere har den seneste uges tid muligvis lagt mærke til, at vandets normale blågrønne farve har haft røde nuancer. Det kan få mange til at tøve med at hoppe i det kølende vand, og det forstår Stig Pedersen udmærket.

- Hvis det flyder med alger, ville jeg ikke sætte tæerne i det, siger han, men påpeger samtidig at der ikke sker noget, hvis man gør det.

- Det er ikke nødvendigvis farligt, men det er ikke så behageligt og lækkert. Den gamle husregel siger, at hvis ikke man kan se sine fødder under vandet, er der for mange alger til, at det rådes, man bader i det.

Han forklarer, at man først skal være ekstra opmærksom, hvis algerne er blågrønne, da nogle af disse kan være giftige. Men selv her er det ikke decideret farligt for mennesker.

- Det er mest i forhold til hunde, man skal passe på. Hvis de drikker vand med giftige alger i, kan de blive syge eller i værste tilfælde dø af det. Jeg har dog ikke set nogle rapporterede forekomster af den slags alger i denne sommer, siger Stig Pedersen.

Ikke udsædvanligt

Ifølge funktionslederen er det ikke usædvanligt, at vi på denne årstid vil opleve kraftig iltsvind i de nordjyske fjorde.

- Det er de områder, hvor vi normalt ser, der først opstår iltsvind. Kigger vi på målingerne fra samme tid sidste år, er det, vi ser nu stort set det samme. Det interessante, når vi kigger på målingerne, er udbredelsen af iltsvind. Lige nu er det ikke stærkt udbredt, forklarer han.

Det er dog dermed ikke sagt, at det stadig kan være alvorligt, de steder, hvor iltsvind opstår.

- Det er godt, at udbredelsen ikke er større, men de steder, hvor det er konstateret, vil dyrene have stor risiko for at dø, siger han og forklarer, at en hedebølge, som den vi lige har haft, kan skubbe til udbredelsen af iltsvind, men det er endnu ikke sikkert hvor meget.

- Det er vejret i den kommende tid og resten af sommeren, der kommer til at afgøre, hvordan det udvikler sig. Jo mere vind vi får, jo mere ilttilførsel vil der komme, og så vil det formentlig stabiliseres igen. Men får vi meget varme og stillestående vejr, vil det gå den forkerte vej, forklarer Stig Pedersen.