Jubel i lille by: Her skal kæmpetrolden bo

MARIAGER:"And the winner is MARIAGER"

Sådan lød de magiske ord mandag middag, da byens børn var samlet i Munkholmanlægget, hvor de sammen ventede spændte på det afgørende øjeblik, hvor selveste Thomas Dambo skulle offentliggøre kæmpetrolden Ivan Evigvårs nye hjem.

Hvilken trold og hvilken kamp? Dysten handler om, hvor en særpræget genbrugstrold i fremtiden skal bo. Ivan Evigvår er 3,2 meter hjøj og er bygget af affaldstræ. Han er et kunstværk, og manden bag hedder Thomas Dambo.

Han er verdensberømt for sine skulpturer i genbrugstræ, og rundt omkring på kloden står 92 andre trolde i familie med Ivan.

Han bliver hjemløs, fordi der på grund af nybyggeri ikke længere er plads til ham på hans nuværende lokalitet i Københavns sydhavn. Derfor har Thomas Dambo lavet en konkurrence på sin Facebook-side.

Mariager var oppe mod Odsherred, Langeland, Ærø, Ungdomsøen og Bornholm.

Afstemningen løb til 1. august kl. 12.00 på Thomas Dambos Facebook-side.

Det var formand i foreningen CittaSlow Mette Velling, der så Facebook-opslaget og dermed kunne bringe den glædelige nyhed videre til den samlede flok, som straks brød ud i jubel.

Inden længe drager Ivan Evigvår mod Mariager, hvor hans nye hjem er. Foto: Henrik Bo

Allerede inden klokken havde slået 12.00, havde Mette Velling været inde at tjekke afstemningen på Facebook. Der var ingen tvivl.

Med 18.000 stemmer var Mariager den suveræne vinder op mod Odsherreds 16.000. Der blev i alt afgivet 51.000 stemmer.

- Det er helt fantastisk! Det er lidt svært at forstå, at så mange mennesker synes, at Ivan skal til Mariager og på den måde bakker op om vores lille by. Hold da op, siger en glad Mette Velling kort efter afgørelsen.

Hun har selv brugt utallige timer på Facebook og Instagram for at få konkurrencen spredt ud og indsamle så mange stemmer til Mariager som muligt.

- Nu tror jeg, at jeg skal have en pause fra de sociale medier den næste måned, griner hun.

Stor turistattraktion

Ifølge Mette Velling har det stor betydning, at en lille by som Mariager kan vinde så stor en konkurrence.

- Det er en ny turistattraktion, som vil tiltrække folk fra nær og fjern. Hele konkurrencen og de i alt 51.000 afgivne stemmer viser, at der er kæmpe bevågenhed omkring troldeprojektet, som Thomas Dambo har gang i. Det, at vi er kommet med i den skattejagt, er super godt for Mariager og omegn, siger hun og tilføjer:

- Og så viser det, at vi virkelig sætter fokus på, hvad der er i børnenes interesse og kæmper for det.

Der blev serveret is og troldekage til at fejre sejren. Foto: Henrik Bo

I kraft af sejren er Rosernes By netop blevet en del af et spektakulært projekt.

43-årige Thomas Dambo har nemlig dedikeret resten af sit liv til at lave 1000 trolde, der skal stå rundt i hele verden. Selv om han også laver andet kunst, er troldene i genbrugsmaterialer blevet helt dominerende på hans værksted på en landejendom ved Roskilde.

Sådan ser han ud, Ivan Evigvår, som nu flytter til Mariager. Foto: Thomasdambo.com

Over alt i verden efterspørges troldene, og Thomas Dambo har i dag 15-20 ansatte til at assistere. Al hans kunst er skabt ud af genbrugsmaterialer. Ivan er for eksempel blevet til af gamle bundgarnspæle, som en fisker i Københavns sydhavn lå inde med. Desuden indgår diverse affald, som kunstneren fandt i containere på virksomheder i området.

Kufferten skal pakkes

Nu skal byen fejre den flotte sejr, og derefter står en ny og sjov opgave for døren.

- Vi skal have have fundet en dato, hvor Ivan Evigvår kan tage turen fra København, hvor han står nu, til Mariager. Derudover skal vi finde ud af, hvor han helt præcist skal stå, siger Mette Velling.

Flere af børnene spurgte nysgerrigt, om der var plads til trolden, nu han skulle rejse fra Danmarks største by til en lille by i Nordjylland. Det blev de enige om, at der var. Foto: Henrik Bo

Hun fortæller, at CittaSlow har flere bud på hånden, men at man nu i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, Munkholmen og Thomas Dambo skal finde det helt perfekte sted.

- Det er sikkert, at det bliver i Munkholmanlægget, vi skal bare finde ud af hvor. Vi har både talt om, at han kunne stå skjult, så man skal lede efter ham, eller at han kunne stå et sted, hvor han kan kigge ud over bækken og byen, siger Mette Velling.

Indtil videre har de talt med Thomas Dambo om at få kæmpetrolden til byen under Political festival of Europe, der holdes i Mariager 25.-28. august.

- Det er det, vi håber på, men det skal lige bekræftes helt. Og så skal vi i gang med at stille et nyt velkommen-event på benene, siger Mette Velling.