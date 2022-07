Tæt kamp om trolden: Sjællandsk by haler ind

MARIAGER:Skal trolden Ivan Evigvår have sit nye hjem i Mariager? Det er det store spørgsmål, som lige nu er på de flestes læber i Rosernes By og omegn.

Med kun fem dage til den endelige afgørelse mandag 1. august, spidser kampen om at vinde trolden hjem for alvor til.

Hvilken trold og hvilken kamp? Dysten handler om, hvor en særpræget genbrugstrold i fremtiden skal bo. Ivan Evigvår er 3,2 meter hjøj og er bygget af affaldstræ. Han er et kunstværk, og manden bag hedder Thomas Dambo.

Han er verdensberømt for sine skulpturer i genbrugstræ, og rundt omkring på kloden står 92 andre trolde i familie med Ivan.

Han bliver hjemløs, fordi der på grund af nybyggeri ikke længere er plads til ham på hans nuværende lokalitet i Københavns sydhavn. Derfor har Thomas Dambo lavet en konkurrence på sin Facebook-side.

Mariager er oppe mod Odsherred, Langeland, Ærø, Ungdomsøen og Bornholm.

Afstemningen løber til 1. august kl. 12.00 på Thomas Dambos Facebook-side. VIS MERE

Lige fra begyndelsen har lokale ildsjæle og borgere i Mariager gjort, hvad der har stået i deres magt for at få så mange stemmer som muligt. Seneste træk var produktionen af en lille video om Mariager, der tegner et eventyrligt billede af byen og de omgivelser, Ivan Evigvår kommer til at bo i.

Især formand og projekttilknyttede i foreningen CittaSlow, Mette Velling og Mette Holm, har den seneste måned brugt utallige timer på Facebook for at udbrede budskabet og samle stemmer ind gennem forskellige netværk og grupper. Og det har givet pote, viser den nuværende stilling.

Onsdag formiddag har Mariager netop sneget sig op på 17.000 stemmer, mens Odsherred ligger lige i måsen med 15.000 stemmer.

Her kan du stemme på Ivans nye hjemsted.

- Selvom vi har haft føringen hele vejen igennem, tør vi ikke tro på det endnu. Vi kan lige pludselig sakke bagud, så vi har tænkt os at kæmpe og dele til det sidste, siger Mette Velling og fortæller, at hende og Mette Holm i øjeblikket er udelukket fra deres messenger.

- Det sker åbenbart, hvis man bruger den for meget, så lukker Facebook den ned i 24 timer, griner hun.

- Men jeg har heller aldrig brugt så lang tid på sociale medier før.

I tirsdags var Mette Holm og familien forbi Ivan Evigvår i København for at give ham lidt omsorg og shine ham op, så han er klar til at vende snuden mod Mariager. Privatfoto

Hvis det viser sig, at Mariager vinder afstemningen, lover Mette Velling, at de har et sjovt indslag klar i ærmet til at fejre sejren og den nye beboer.

- Vi har ikke lagt os helt fast på, hvad det skal være endnu, men det skal nok blive sjovt og skørt, siger Mette Velling og krydser fingre for, at Odsherred ikke har nogen vild trumf i slutspurtsærmet.

- Jeg er virkelig imponeret over alle de stemmer en lille by som Mariager har kunne trække indtil videre. Men jeg håber selvfølgelig, at vi når endnu flere. Vi hviler i hvert fald ikke før mandag klokken 12, siger hun.