Morten er forarget: Pludselig fandt kommunen millioner til firmafest

VESTHIMMERLAND:Der var ikke råd til at bruge 1,25 million kroner til at hjælpe kommunens svageste med at komme godt over corona. Men tre måneder senere fandt lokalpolitikerne med et trylleslag to millioner kroner til en stor fest for deres ansatte.

Den særlige indsats, som mange kommunalt ansatte gjorde for at bringe kommunen godt igennem pandemien, fortjener en belønning, lød argumentet- Og nu er beslutningen taget og pengene afsat. Den mangler bare at blive arrangeret, så de 3700 ansatte ved hvornår de skal finde festtøjet frem til.

Men forløbet får et byrådsmedlem til at melde helt fra:

- Jeg er meget uforstående for, at det skal være nødvendigt at holde sådan en firmafest. Jeg ved godt, at mange ansatte har måtte løbe stærkt - nogle endda meget stærkt - men de er jo ikke frivillige, de har fået løn for det. Og det er ikke alle, det har berørt særligt. For eksempel dem, der klipper græs, nævner Venstres byrådsmedlem, Morten Mejdahl.

- Byrådet har tidligere nedprioriteret hjælp til handicappede og ældre, der var ramt af corona, selv om det var en del af budgettet. Jeg synes ikke det her hænger sammen, uddyber lokalpolitikeren.

Synspunktet har han luftet på sin politiker-profil hos Venstre på Facebook. Her har 30 i skrivende stund delt hans indlæg

Isoleret i lang tid

Da kommunens budget blev indgået i efteråret, besluttede byrådet blandt andet, at der skulle gives en million kroner til en ordning for svært handicappede, der skulle målrettes en ledsageordning.

De svært handicappede er helt afhængige af andres hjælp og har været afskåret for meget af omverdenen under coronaens mange restriktioner. Ikke engang deres familier. som de er dybt afhængige af, har kunnet besøge i lange perioder.

Mange af dem er stadig et stykke fra deres normale tilværelse, da en del coronarestriktioner gælder endnu.

Pludseligt nej

Det samme gjaldt en ordning for svækkede ældre. Den satte politikerne i enighed 250.000 kroner af til. indtil februar.

Her var der alligevel ikke råd, og adskillige politikere talte om "rettidig omhu" i forhold til at holde kommunens budget.

Enden blev at begge ordninger udsat på ubestemt tid af et flertal, og dermed reelt sat ud af spillet resten af året. Den samme udsættelse var i øvrigt overgået ordningerne året forinden.

Aftalebruddet udløste harmdirrende vrede hos SFS gruppeformand, Theresa Berg Andersen, som også er med i økonomiudvalget. Og som onsdag stemte ja til at give to millioner kroner til festen.

- Jeg synes det er godt og vigtigt at vise anerkendelse for medarbejdernes indsats under corona. Det har de bedt om flere gange. Men det udelukker ikke, at byrådet også stadig kan hive penge op af kassen til ledsageordninger for de ældre og handicappede. Det er der stadig råd til, er hendes klare holdning.

Udenom budgetter

Morten Mejdahl er en af byrådets største fortalere for stram økonomisk styring. Det ser han ikke meget af her:

- Festen var tilsyneladende ikke vigtig, da vi lavede budget for 2022, selv om vi havde haft 18 måneders corona. Og nu er den så vigtig, at den ikke kan vente på næste års budget, pointerer han, så man næsten kan høre hovedet ryste i telefonen.

Torsdag kommer fest-bevillingen på byrådets dagsorden som orienteringssag.