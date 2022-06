Én nordjysk by er gået videre i kampen om mange millioner til stort løft: Her er planen

- Det er helt fantastisk!

Sådan lyder det fra borgmester i Rebild Kommune, Jesper Greth (V) , efter Støvring som den eneste by i Nordjylland er gået videre i en forsøgsordning for frie bymidter.

Det betyder, at kommunen har fået godkendt sin tilkendegivelse til indenrigs- og boligministeriet, og nu skal kæmpe mod en række andre byer om en pulje på 130 millioner, hvoraf 10 af byerne i sidste ende får mulighed for at blive sat fri af eksisterende regler og lovgivning for at finde nye veje til mere liv i bymidten.

- Der er jo to aspekter i det, da der både er mulighed for at blive fritaget fra lovgivningen i forhold til vores planer, men også mulighed for statslig medfinansiering. Det vil være en kæmpe gevinst for byen og kommunen, siger Jesper Greth.

Forsøgsordningen om frie bymidter I forsøgsordningen med frie bymidter sættes 10 byer fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte levende bymidter. Det er en forudsætning, at der etableres lokale velfærdsfunktioner som en del af forsøgsordningen.

Til forsøgsordningen er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2024-2027 til medfinansiering af fornyelse af bymidter og 30 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af placering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten.

På baggrund af 32 kommuners ansøgninger har aftalekredsen valgt at give Støvring og de 13 andre byer Otterup, Assens, Rødekro, Odder, Nordborg, Vamdrup, Ikast, Hornslet, Grindsted, Støvring, Sakskøbing, Nykøbing Sjælland og Faaborg lov til at udforme en endelig ansøgning om at blive del af forsøgsordningen.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne Kilde: Indenrigs- og boligministeriet VIS MERE

Nedprioriteret i mange år

Borgmesteren erkender, at Støvring bymidte i mange år har trængt til en markant fornyelse, men at det aldrig rigtig er blevet til noget.

- Vi har udviklet lidt på bytorvet, men vi har aldrig fået taget det store, ekstra skridt og formået at lave en levende bymidte. Det, vi ser nu, er, at når butikkerne lukker, lukker byen også, siger Jesper Greth og indrømmer, at det dog ikke er, fordi at bymidten ikke har været på dagsordenen.

- Pengene fra ordningen er kærkomne og nødvendige for at få planerne til at ske i virkeligheden, siger Jesper Greth (V), borgmester i Rebild Kommune. Foto: Martin Damgård

I 2018 blev der nedsat et paragraf 17 stk. 4-udvalg, der skulle komme med idéer og oplæg til, hvordan bymidten kunne gøres spændende og attraktiv, og august 2019 blev det politisk besluttet, at der skulle arbejdes konkret med en omdannelse af midtbyen.

Men da tre arbejdsgrupper havde udformet byfornyelsesprojekter til et samlet beløb på 17 mio., kom det frem, at byrådet kun havde mulighed for at bevilge 1,4 mio. til realiseringen af ganske få af dem.

Butiksejer: Kommunal misrøgt af Støvring midtby i mange år

Ifølge Jesper Greth er der en god forklaring på nedprioriteringen af bymidten.

- Støvring er vokset med 29 procent over de seneste 10 år. Det har gjort, at vi som kommune har haft meget fokus på "skal ting" såsom daginstitutioner, skoler og infrastruktur, så det har været svært at finde pengene til en ny bymidte.

- Noget af det handler også om, hvad der er muligt i forhold til lovgivningen, men det er mest pengene, det kniber med. Det er den ærlige version af det. Så der er gjort mange tanker over de seneste fire år, men skridtet til at få det gjort fuldt ud, har der været et stykke vej til, siger Jesper Greth.

De konkrete planer

Næste skridt i processen er, at kommunen i løbet af efteråret skal udarbejde en kvalificeret ansøgning med konkrete planer for bymidten, hvilket man allerede er godt i gang med.

- Vi kunne godt tænke os at få skabt en bymidte, der indeholder aktiviteter, som gør, at folk søger dertil på grund af andre ting end bare at handle et par liter mælk og en flaske vin, siger Jesper Greth.

Helt konkret arbejder kommunen med tanker om at bygge et "Byens Hus", der gerne skal være et multifunktionelt hus, som både kan indeholde sundhedstilbud, foreningsliv, restauranter og cafémiljø.

Hvis det skal kunne lade sig gøre, spiller forsøgsordningens mulighed for at blive sat fri af lovgivningen også en vigtig rolle.

- Ifølge lovgivningen må man ikke etablere cafeer og restauranter i kommunale bygninger, hvilket ordningen forhåbentlig kan fritage os fra, så vi netop kan få sådan et samlingssted, siger Jesper Greth og forklarer, at hvis Støvring bliver udvalgt som en af de 10 byer, vil kommunen ansætte en projektleder, der skal være tovholder og sørge for, at planerne bliver til virkelighed.