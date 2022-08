Nu går det løs: Caspers vilde idé bliver til virkelighed

MARIAGER:Det hele begyndte, da den dengang 29-årige Casper Hedegaard fra Hadsund fik en vild tanke: Hvorfor ikke lave et folkemøde som det på Bornholm, bare med en europæisk indfaldsvinkel?

Et folkemøde, hvor mennesker over hele Europa kan mødes, snakke, debattere og opnå større forståelse af hinanden.

Her fem år senere er den vilde tanke blevet til virkelighed.

Europæisk Folkemøde i Mariager 10.000 besøgende om dagen, over 200 politikere, virksomheder og organisationer fra mere end 30 europæiske lande og et væld af demokratiske samtaler, oplevelser, musik og mad.

I fire dage står Mariager på den anden ende, når Det Europæiske Folkemøde for første gang nogensinde går løs fra den 25. til 28. august.

I to år har arrangørerne planlagt eventet, og forventningerne er tårnhøje. Men hvordan kommer det egentlig til at forløbe og påvirke byen, når folk fra hele Europa indtager de brostensbelagte gader? Og bliver Folkemødet det store trækplaster, der er lagt op til?

Følg med når Nordjyske dækker begivenheden. VIS MERE

Torsdag formiddag blev det første europæiske folkemøde nogensinde skudt i gang i Mariager. Til at åbne folkefesten var erhvervsleder Stine Bosse, udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og borgmester Mogens Jespersen (V).

Stine Bosse, bestyrelsesformand for folkemødet i Mariager. Foto: Bente Poder

Udenrigsminister Jeppe Kofod interviewes af Stine Bosse. Foto: Bente Poder

- Det er helt fantastisk det her, siger en glad Casper Hedegaard, da Nordjyske møder ham kort efter åbningstalerne.

- Det giver en helt speciel stemning at gå gennem gaderne med alle teltene og de mange europæiske flag, synes han.

Som idemand har Casper Hedegaard set frem til det store arrangement længe og er mildest talt overvældet over, hvad sekretariatet og folkene bag folkemødet har fået stablet på benene.

Casper Hedegaard har tidligere siddet i byrådet for Radikale Venstre i Mariagerfjord Kommune. I dag bor han i København, hvor han arbejder som sekretariatschef i Europabevægelsen. Foto: Bente Poder

Italienere på besøg

For borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen (V), var det en stor fornøjelse at byde velkommen til folkemøde i den smukke, gamle købstad.

Byen markedsfører sig som Citta Slow og glæden ved det stille liv, men den har også internationalt udsyn. Folkemødet byder på ikke færre end 300 events og debattører fra 30 lande.

- En god samtale er starten på et godt venskab og fredelig sameksistens, sagde Mogens Jespersen som optakt til fire dage med politiske debatter.

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen. Foto: Bente Poder

Mariager Skole har kulturmøde "i øjenhøjde" under folkemødet. Otte unge og to lærere fra Mariagers italienske venskabsby Orvieto besøger 9. klasse.

De danske elever har lavet løb med QR-koder til steder, der er spændende for unge i Mariager. Der er opstået nye venskaber.

Elev Rasmus Højrup Vendelbo fra 9. har fået snakket en hel masse engelsk med italienske Samuele Custodi.

Samuele Custodi og Rasmus Højrup er på rekordtid blevet gode venner. Foto: Bente Poder

- De var også på Á porta og spise dansk smørrebrød. De syntes, det var lidt specielt, men at det godt kunne spises, fortæller Rasmus.

Han går ikke sygt meget op i politik, men det er fedt, at det lige præcis er i Mariager, det sker. Det giver en masse liv i byen.

Mette Bay Velling, lærer på Mariager Skole og formand for Citta Slow, synes det er fedt at opleve, hvor stolte eleverne er af at vise deres by frem.

Fredag har de sat hinanden stævne til en debat om skolen i henholdsvis Danmark og Italien, med inddragelse af publikum.

Skal vokse sig stort

Tilbage hos Casper Hedegaard er der fuld fart på. Samtalen bliver jævnligt afbrudt af bekendte, der lige skal hilse og andre journalister, der også vil have en snak med idmanden. Han er dog ikke meget for at tage æren for noget.

- Det kan godt være, at det var mig, der kom på idéen og fik hevet de første penge hjem, men det her har krævet enormt meget arbejde fra rigtig mange mennesker, siger han og fremhæver blandt andet Stine Bosse og Mariagerfjord kommune, som fra start har taget ejerskab over arrangementet.

Elever fra Mariager Skole fyldte godt op foran den store scene ved havnen til åbningstalerne. Foto: Bente Poder

I løbet af dagene ser han frem til at nyde og opleve folkemødet, men under huden lurer også en vis spænding i forhold til, hvad de næste dage kommer til at bringe, og hvor mange mennesker der vil dukke op.

- Jeg håber, at det samlet set bliver en succes, for det er jo en drøm, at det vokser sig stort, siger Casper Hedegaard og understreger, at det med åbningstalerne er startet godt ud.