Ny efterskole udskyder åbning med et år - men kommer ikke til at stå tom

BORREMOSE:Åbningen af den nye efterskole Da Vinci Academy, der til august skulle have åbnet dørene for en flok højtbegavede unge i det forhenværende Borremose Efterskole, er nu udsat.

Efterskolen meldte ellers ud allerede sidste sommer, at de ville have første driftsår fra 2022, og siden har en række renoveringer og istandsættelse af værelser været i gang.

Højtbegavede unge får ny base i Borremose



Ifølge efterskoleleder Arnfinn Rismoen skyldes udsættelsen primært, at godkendelsesprocessen fra Undervisningsministeriet har taget længere tid end forventet.

- Vi har fået en forhåndsgodkendelse, hvor der indgår nogle betingelser, der skal være opfyldt, og vi synes, at tiden blev for knap til, at vi kunne nå at blive helt klar, siger han og forklarer, at det drejer sig om små tekniske forhold, blandt andet ansættelse af personale.

Alternativ løsning

Skolederen og skolens bestyrelse er ærgerlige over at måtte udsætte, allermest for elevernes skyld, fortæller Arnfinn Rismoen.

- Det er træls, men der er heller ikke så meget at gøre ved det. Vi er bare nødt til at få det bedste ud af det, siger han og fortæller, at man har arbejdet på en alternativ løsning for de 30 elever, som var tilmeldt skolestart.

Arnfinn Rismoen kommer oprindeligt fra Norge, og har tidligere også været leder af friskolen i Hune. Arkivfoto: Michael Koch

Nu hvor Da Vinci Academy ikke kan tilbyde et skoleophold, har de i stedet indgået et samarbejde med Thy Sportsefterskole, hvor der vil blive oprettet en linje for de højtbegavede elever.

- På den måde er der stadig et stærkt tilbud til den her type elever. Linjen vil blive lavet så den minder om den, eleverne ville haft haft på Da Vinci, så meget som muligt, siger Arnfinn Rismoen, hvis rolle bliver at stå for ledelsen og få sat de rigtige rammer op for linjen.

Indtil videre har 12 elever takket ja til tilbuddet, og der er en række andre, som også har vist interesse for den. Planen er, at linjen skal fortsætte som en fast del af Thy Sportsefterskole - også selvom Da Vinci Academy åbner næste august.

- Den kommer til at hedde Leonardo-linjen. Det er ikke bare en hovsa-løsning, for der er i den grad behov for mere end et tilbud for højtbegavede unge, siger Arnfinn Rismoen.

Huser ukrainere

Den tidligere Borremose Efterskole kommer dog ikke til at stå tom hen indtil august 2023.

Da det stod klart for David Klit, formand for Charity, den kristne hjælpeorganisation, der ejer bygningerne, at efterskolen ikke ville blive klar til at åbne, tilbød han straks værelserne som bolig for de mange ukrainske flygtninge.

Til en start var det ment som en midlertidig løsning for ukrainerne, men 1. april overtog Rebild Kommune lejemålet med henblik på fortsat at huse ukrainske flygtninge frem til åbningen af efterskolen næste år.

Arnfinn Rismoen oplyser, at der vil være plads til omkring 100 elever, men at efterskolen ønsker at starte op med halvdelen i første driftsår.

- For at få kørt tingene ordentligt i stilling vil vi hellere starte op med færre elever, så vi også kan sikre os, at vi kan håndtere det rigtigt fra start, siger han.