Panik-travlt på campingpladserne under corona: Sådan er det gået første sommer med åben verden

HIMMERLAND:De seneste to corona-somre var danskerne desperate efter at komme på campingferie. Landets campingpladser havde vanvittigt travlt, og gæster blev afvist som aldrig før på grund af overbookinger.

- Der kom så mange, vi desværre måtte sende videre, fordi der ikke var plads, husker Laila Davidsen, der sammen med sin mand Niels Kristian Veggerby ejer Myrhøj Camping og Løgstør Camping i Vesthimmerland.

Også østpå havde campingpladserne travlt.

- De to forrige somre er de to bedste sæsoner, vi har haft længe, siger Bjørn Pedersen, der er med til at stå for den daglige drift af Kattegat Strand Camping i Øster Hurup.

Men i år har det igen været muligt at tage på charterferie uden corona-bøvl, og danskerne er valfartet til de fyldte lufthavne for at komme sydpå. Hvad har det betydet for de nordjyske campingpladser? Var hypen omkring campingferier en døgnflue, eller har ferieformen for alvor fået sit comeback?

Godt flow

Hos Kattegat Strand Camping har man ikke mærket danskernes udlængsel. Tværtimod.

- Det har været en rigtig god sommer med mange gæster. Jeg har ikke de konkrete tal endnu, men jeg vil skyde på, at det har været nogenlunde det samme som sidste år, siger Bjørn Pedersen.

Kattegat Strand Camping er ejet af Jørn og Birthe Pedersen. Deres ældste søn Bjørn Pedersen har hjulpet med at drive campingpladsen de sidste mange år og er en stor del af den daglige drift. Foto: Claus Søndberg

Han fortæller, at især ugerne 29, 30 og 31 har været travle og næsten fuldt bookede. Derudover har gæsterne været tidligt ude med at booke hytter og glampingtelte.

- Det er fantastisk, at folk har holdt ved den her trend med, at man synes, det er fedt at campere. Efter de to år med corona havde vi nok også forventet det, siger Bjørn Pedersen og fortsætter:

- Dog har vejret været lidt imod os. Det sidste tryk kommer først, når det er rigtig godt, og det har det ikke ligefrem været. Så jeg vil sige, der har været et fint flow, men det er ikke sådan, vi har måttet afvise nogen.

Hvor er danskerne?

Anderledes har det set ud hos Hobro Camping Gattenborg. I modsætning til Kattegat Strand Camping har man i den grad kunnet mærke danskernes længsel efter at komme ud af landet.

- Det er faktisk kommet lidt bag på os. Omkring 90 procent af vores gæster plejer at være danskere, men sådan har det langt fra været i år, fortæller Britta Højer Poulsen, der driver campingpladsen med sin mand Jørn Højer Poulsen.

Britta og Jørn Højer Poulsen har siden 2008 stået i spidsen for Hobro City Camping. Arkivfoto: Jesper Bøss

Dermed ikke sagt, at campingparret har stået med en tom plads. De har derimod kunne mærke, at verden er åbnet op på en anden måde.

- Det er første gang nogensinde, vi har prøvet, at der har været flere turister fra udlandet end danske turister. Vi har haft rigtig mange nordmænd, hollændere og tyskere, siger Britta Højer Poulsen.

Faktisk så mange at de nu arbejder på at lave hjemmesiden om, så der er flersprogede versioner.

- Vi er glade for vores udenlandske gæster, og så må vi jo omstille os, siger hun og fortæller, at hun de sidste par nætter har drømt på engelsk.

Selvom nordmændene og hollænderne er mere end velkomne, håber Britta Højer Poulsen alligevel på, at de danske gæster finder vej tilbage til pladsen næste år.

- De ved jo, vi er her, så mon ikke, at de nok skal komme igen, siger hun.

Ikke panik-travlt

Samme tendens med mange udenlandske turister har man også oplevet hos Myrhøj Camping i Vesthimmerland.

- Man kan sige, at nordmændene og hollænderne har taget charter-danskernes pladser, siger Laila Davidsen, og fortæller, at de har mærket de normale tilstande på flere måder i år.

- Vi har ikke haft paniktravlt som de to somre med corona, men der har stadig været fyldt fint op. Dog er bookingerne kommet lidt senere, og sæsontravlheden har været en uge eller to kortere, siger hun.

Laila og Niels Kristian Veggerby købte sidste år Løgstør Camping med en masse planer om opgraderinger. Foto: Bo Lehm

Laila Davidsen og Niels Kristian Veggerby driver denne sommer også Løgstør Camping. Sidste år overtog de pladsen og har siden knoklet for at få den i god stand.

Her er sommersæsonen gået over al forventning, fortæller Laila Davidsen.

Pladsen var noget slidt, inden parret overtog den, og en del faste gæster var stoppet med at komme. Så de var ret spændte på, hvor mange, der ville komme tilbage i år.

- Vi er nærmest slået bagover over i forhold til, hvor mange der er kommet af både faste og nye gæster. Det er over al forventning, siger Laila Davidsen.