Planer med ny omfartsvej går et skridt tilbage: Derfor tages gammel løsning op på ny

REBILD:Hvor skal den nye omfartsvej syd om Støvring, Ny Nibevej, helt præcist rulles ud henne?

Det er det helt store spørgsmål, som politikerne i Rebild Kommune har forsøgt at finde svar på i årevis.

Og lige som det så ud til, at en endelig linjeføring var valgt, indtil en miljøvurdering ville vise andet vel at mærke, blev der på onsdagens møde i teknik- og miljøudvalget åbnet op for at tage en gammel løsning i spil igen.

Helt konkret drejer det sig om, hvor omfartsvejen skal tilsluttes. Indtil onsdagens møde var det i Byrådet besluttet, at den fastlagte linjeføring skulle være som set på grafikken - med tilslutning til Vestre Primærvej.

Men nu vil den tidligere diskuterede løsning med tilslutning til rundkørslen ved Juelstrupparken også blive omfattet af miljøvurderingen.

- Der har været et ønske om ikke at afskrive løsningen med Juelsstrupparken endnu. Derfor har vi i udvalget besluttet, at miljøkonsekvensvurderingen skal omfatte såvel tilslutning ved Juelstrupparken og Vestre Primærvej, siger formand i teknik- og miljøudvalget Leon Sebbelin (RV).

Formand for teknik- og miljøudvalget i Rebild Kommune, Leon Sebbelin (RV). Arkivfoto

Borger- eller politisk ønske?

Ønsket om at beholde Juelstrupparken i spillet kommer fra økonomiudvalget.

Ifølge borgmester og formand for økonomiudvalget, Jesper Greth (V), er det til dels et politisk ønske og til dels en reaktion på de høringssvar, der kom under foroffentligheden, som sluttede 24. april i år.

Ny NIbevej i Støvring Omfartsvejen syd om Støvring skal forbinde Buderupholmvej med den eksisterende Nibevej og kobles på tæt på motorvejen.

Vejen skal give trafikken fra Skørping lettere adgang til motorvejen og aflaste den smalle Buderupholmvej, som med kommende boligudstykninger vil gå gennem et villakvarter.

Rebild Byråd har i sin investeringsplan afsat knap 49 millioner kroner.

Nuværende estimat lyder på knap 60 millioner, men indeholder blandt andet ikke udgifter til ekspropriering

Nu skal projektet miljøundersøges. Forslaget forventes at komme i offentlig høring i begyndelsen af næste år, så byrådet kan træffe den endelige afgørelse i midten af 2023. VIS MERE

Her drejede en del af de i alt 32 høringssvar sig netop om, at man hellere så en tilslutning til Juelstrupparken. Kommentarerne kom især fra beboere tæt på Vestre Primærvej, der er nervøse for trafikale gener og støj.

- Det er et udtryk for, at der er blevet lyttet til høringerne. Hvis der stadig er nogen i udvalget, der ikke er helt færdige med at tygge på, hvilken tilslutning, der er bedst, er det klogere at inkludere begge i miljøvurderingen nu, end at komme i tanke om det senere, siger Jesper Greth.

Jesper Greth (V), borgmester i Rebild Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård

Personligt er han dog ikke i tvivl om, hvilken løsning han ser som den bedst egnede.

- For mig at se vil en tilslutning til Juelstrupparken betyde, at vi sender en masse personbiler ud gennem vores største industriområde i hele kommunen, hvor der er meget tung trafik. Det vil næsten være uansvarligt, siger han.

- Men nu sætter vi gang i undersøgelserne, som vil bringe os mere viden, og så må vi se, hvilken beslutning den viden bringer os til i sidste ende.

Planerne forsinkes

Tilslutningen til Juelstrupparken var dog ikke det eneste, der blev taget beslutninger om på onsdagens møde.

Det blev også besluttet, at den alternative linjeføring syd om Porthusvej ikke vil indgå i det videre arbejde.

- Alternativet kom med sent i processen, og den vil blive dyrere end de andre løsninger, så det anbefales fra forvaltningen at droppe den igen, forklarer Leon Sebbelin.

Dette blev godkendt på mødet i teknik- og miljøudvalget 10. august Miljøkonsekvensvurderingen omfatter såvel tilslutning ved Juelstrupparken og Vestre Primærvej.

Miljøkonsekvensvurdering belyser broløsning over Mastrup Bæk som alternativ.

Der vil gennemføres en fornyet foroffentlighed om tilslutning og broløsning, og planlægning afventer dette.

Alternativ linjeføring syd om Porthusvej vil ikke indgå i det videre arbejde.

Ændringer til afgrænsningsnotatet medtages. VIS MERE

Grundet de væsentlige ændringer for projektet vil næste skridt være, at der gennemføres en ny foroffentlighed, hvor borgerne endnu engang kan komme med kommentarer og forslag.

Den nye høring vil betyde, at tidsplanen for, hvornår asfalten lægges, skubbes med seks måneder. Det bekymrer dog ikke Leon Sebbelin.

- Ny Nibevej er en stor økonomisk klump, og med de udfordringer vi står overfor til de kommende budgetforhandleringer, tyder det på, at det bliver nødvendigt at udskyde omfartsvejen uanset, siger han.

- Hvis det bliver tilfældet vil den nye foroffentlighed ikke være afgørende for processen i sidste ende.

Ifølge Leon Sebbelin vil ændringerne for projektet med omfartsvejen meget snart være klar til at komme i høring.