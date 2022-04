Populær vikingeforestilling er aflyst

HOBRO:I 2020 aflyste de på grund af nedlukningen, sidste år fik tilskuerne glæde af en udendørs forestilling, men i år må Fyrkatspillet i Hobro endnu engang aflyse sin traditionelle vikingeforestilling på grund af corona.

- Det kom helt bag på os, nu troede vi endelig, vi var ovre den pandemi, siger bestyrelsesmedlem Frants Thaning.

- Vi er selvfølgelig også skuffede, for planen var, at vi skulle være tilbage som før corona. Men sådan blev det ikke.

Til trods for at coronaen fylder mindre og mindre for hver dag, der går, har skuespillergruppen bag forestillingen altså været hårdt ramt den seneste tid. Det har derfor ikke været muligt at samle de nødvendige 20 skuespillere til forestillingen, som skulle starte på prøverne sidst i februar.

- Vi har en del ældre medlemmer, som stadig er nervøse for at blive smittede. Men vi har også fået mange afbud, fordi folk har været smittede eller har fået eftervirkninger og ikke kan komme af med hosten igen. Og det er altså svært at lave skuespil med slem hoste, fortæller Frants Thaning.

Derudover har amatørteatret været i hård konkurrence mod andre teatre. For eksempel spiller fire af de faste skuespillere med i Hobbitten på Det Kongelige Teaters sommerforestilling på Moesgaard og har af den grund ikke tid til Fyrkatspillet.

Frants Thaning satser på, at man vender stærkt tilbage i 2023. Det kræver dog en større indsats i at få lokket folk til end tidligere.

- Man kan godt forestille sig, at en forening som vores vil falde fra hinanden, hvis ikke der var nogle aktiviteter eller andet, der kunne holde på medlemmerne, siger han.

Bestyrelsen vil derfor allerede i efteråret gennemføre aktiviteter, der skal sammentømre og udvide gruppen af skuespillere.

Aflysningen i Hobro betyder dog ikke, at Fyrkatspillet lukker for i år. De holder stadig fast i en række andre arrangementer, som ikke afhænger af corona-afbud.

De, som havde nået at købe billetter til forestillingen i Hobro, får automatisk pengene tilbage, informerer Frants Thaning.