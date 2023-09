Familie konkurs med restaurant i Hobro for anden gang

Selskabet bag Hobro Teaterrestaurant, Cafe Theater Aps, er taget under konkursbehandling, fremgår det af en meddelelse i Statstidende.

Advokat Hanne Bruun Jacobsen, Aalborg, oplyser, at det er Gældsstyrelsen, der har begæret Cafe Theater Aps konkurs på grund af manglende betaling af skat og moms. Hun er kurator i boet efter Cafe Theater Aps.

Hanne Bruun Jacobsen er lige nu ved at skaffe sig et overblik. På stående fod kan hun ikke svare på, om der er kunder, som kommer i klemme, for eksempel folk, som har bestilt selskaber frem i tiden.

Restauratør Kirsten Kusk er fåmælt over for Nordjyske. Hun ønsker ikke at kommentere situationen og lader forstå, at hendes datter, direktør i Cafe Theater Aps, Helena Lundsgaard Larsen, heller ikke vil udtale sig.

Sidste år gik Kirsten Kusk personligt konkurs, tynget af lån, hun optog under coronakrisen. Hun blev ansat af konkursboet til at drive restauranten midlertidigt videre, så alle planlagte selskaber kunne afvikles.

Der blev lavet en redningsplan, og restauranten fortsatte i et nyt selskab, Cafe Theater ApS, som Helena Lundsgaard Larsen er direktør i.

Selskabet overtog varelager, ordrebog og forpagtningskontrakt med Borger- og Håndværkerforeningen i Hobro. I det nye selskab blev Kirsten Kusk ansat til at stå for primært indkøb og kundekontakt.

Chokeret

Preben Christensen, formand for Hobro Borger- og Håndværkerforening, siger han er chokeret over meddelelsen om, at restauranten er gået konkurs, da Nordjyske fanger ham på telefonen torsdag fomiddag.

- Det er den anden konkurs! Jeg har kun lige fået orientering fra advokaten for en halv times siden (torsdag klokken 11, red.) Vi skal have bestyrelsesmøde i aften, og så må jeg orientere om det, og vi tager den derfra.

- Nu er det anden gang, vi har en konkurs. Det er åbenbart et område, hvor det er svært at få det til at hænge sammen, siger Preben Christensen.

- Skal vi ikke have en Theater Restaurant i Hobro?

- Jo, det skal vi. Vi har et godt produktionsapparat, så jeg håber, at nogen har mod på det, siger Preben Christensen.