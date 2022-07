Kæmpe træf: Se de vilde amerikanerbiler her

- Det er faktisk Danmarks største campingplads, vi har etableret i den her uge.

Ordene kommer fra Christina Bach Stensbøl, som er PR- og økonomiansvarlig for US Car Camp.

Og Fruerlundsparken uden for Øster Hurup har i uge 30 en del ting til fælles med en campingplads. Der er både campingvogne og telte i massevis, og ledninger, som slanger sig over pladsen, fordeler strøm til alle hjørner. Men hvis man skulle blive i tvivl om, hvor man befinder sig, skal man blot slå ørerne ud og lytte til de 1000 brølende motorer, som leverer lydtapetet.

Man skal heller ikke gå mange runder på pladsen, før man ser andre tegn på, at det ikke er en almindelig campingplads. Eksempelvis kommer man forbi en indhegnet arena til hjulspind og en drive-in-bar, hvor de tørstige gæster kan få serveret drikkevarer uden at forlade bilen.

Efter corona er træffet for amerikanerbiler US Car Camp tilbage for fuld udblæsning.

US Car Camp

- Det er vores ferie

Arrangørerne er tilfredse med antallet af deltagere, efter at træffet har været decimeret de seneste par år på grund af coronapandemien.

- Det er gået godt, folk er meget glade for at være tilbage. Det var svært at sige, hvordan det ville blive. Det var naturligt, at folk måske havde valgt at komme ud i Europa, nu hvor det var muligt, fortæller Peter Fog, som er pladsansvarlig.

Arrangørerne selv er også glade for at være tilbage på pladsen.

- Det er jo vores ferie. Det er en kæmpe oplevelse hvert år, siger Dennis Bach Nielsen, som er idémand bag træffet.

En af årets gæster er Richard Larsen, som var med første gang for fem år siden. Han har kørt sin gule Chevrolet Bel Air fra 1956 ud af garagen, og han viser den nu stolt frem på pladsen. Han sætter stor pris på at være tilbage og dele sin passion med andre ligesindede.

- Det er dejligt, her er masser af rare mennesker, og når solen skinner, så er det rigtig godt. Vi snakker alle sammen, om vi har nye biler, eller om vi har gamle biler, eller om vi har biler, der ligner ingenting, alle er velkomne, siger Richard Larsen.

- Den bliver behandlet som et andet barn, fortæller Richard Larsen om sin Chevrolet Bel Air, som han har med på US Car Camp. Foto: Victor Bjerre

Troede det var en aprilsnar

Arrangementet blev første gang stablet på benene i 2009 af Dennis Bach Nielsen og Peter Fog.

- Det var Dennis, han fik den gode idé. Han var herude i forbindelse med en fest, og så ringede han, og så sagde han: "Peter, vi skal ud og lave et amerikanertræf". Det var første april, jeg troede, det var en aprilsnar, fortæller Peter.

Men det var ingen aprilsnar, og i dag tiltrækker arrangementet både gæster fra ind- og udland.

- Nordmændene siger: "Endelig Peter, endelig kan vi komme til Øster Hurup igen, det har vi bare savnet", fortæller Peter Fog.

Arrangementet startede søndag, hvor de første biler rullede ind på pladsen, og det fortsætter frem til lørdag aften, hvor den sidste del af programmet bliver afviklet.