Se billederne: Kæmpetrolden Ivan er kommet hjem

MARIAGER:Sang, taler, grin og jubel. Den fik ikke for lidt, da Mariagers nye beboer skulle bydes velkommen fredag eftermiddag.

Det var kæmpetrolden Ivan Evigvår, som var centrum for de store festligheder. Velkomsten kastede mange fascinerede blikke fra både børn og voksne op med den 3,2 meter høje trold, der nu har fået sit nye hjemsted i Munkholm-anlægget tæt på byens centrum.

Hvem er Ivan Evigvår? Ivan Evigvår er 3,2 meter høj og er bygget af affaldstræ. Han er et kunstværk, og manden bag hedder Thomas Dambo.

Thomas Dambo er verdensberømt for sine skulpturer i genbrugstræ, og rundt omkring på kloden står 92 andre trolde i familie med Ivan.

Ivan blev hjemløs, fordi der på grund af nybyggeri ikke længere var plads til ham på hans tidligere lokalitet i Københavns sydhavn. Derfor havde Thomas Dambo lavet en konkurrence på sin Facebook-side, som Mariager vandt.

Tidligere på ugen blev Ivan fragtet til Munkholm-anlægget, hvor han forhåbentlig skal stå de næste mange år. VIS MERE

Tiltrækker turister

Mariager har længe kæmpet for at få trolden til byen, og 1. august stod det klart, at det ville ske, da de sikkert vandt kunstneren Thomas Dambos Facebook-konkurrence med flere end 18.000 stemmer. Der blev i alt afgivet 51.000 stemmer.

Kæmpetrolden blev præsenteret

Ifølge formand for foreningen Cittaslow, Mette Velling, har det stor betydning, at en lille by som Mariager er en del af troldeprojektet, som har stor bevågenhed i hele verden.

- Det er en ny turistattraktion, som vil tiltrække folk fra nær og fjern. Det, at vi er kommet med i den skattejagt, er super godt for Mariager og omegn, siger hun, og er spændt på at se hvor mange mennesker, der vil finde vej til Munkholm-anlægget og lede efter Ivan.

Der er gode chancer for, at han bliver godt begloet de kommende dage, hvor folk fra hele Europa er samlet til Det Europæiske Folkemøde, der netop holdes i Rosernes By.

Som et lille hint kan vi afsløre, at man kan finde ham på bakken bag det lille hvide heksehus. Lad Skattejagten begynde!