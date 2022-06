Stor og moderne butik skyder op i Støvring

STØVRING:Der bliver bygget i vilden sky på Neptunvej i det nordlige Støvring. For en uge siden skrev vi om Jacob Thy, der åbner en forretning med to vaskehaller overfor Jem og Fix.

Udover overboen kan Jem og Fix også se frem til at få to nye naboer om et halvt års tid. Lige nu er man nemlig i fuld gang med at lave fundament til to store bygninger, hvor Thansen rykker ind i den ene, og Jysk, som allerede ligger længere oppe ad vejen, flytter ind i det andet.

Butiksåbning i 2023

Den oprindelige plan var, at Thansen allerede skulle have åbnet på adressen på Neptunvej sidste år, men grundet en lokalplan, der skulle falde på plads, blev det udsat.

Derfor glæder Thansen sig meget til, at de i januar endelig kan overtage lejemålet og begynde at fylde varer på hylderne, fortæller koncernkædechef Alija Konjaric.

- Hvis alt går efter planen, satser vi på at kunne åbne butikken i starten af februar 2023, siger han.

Thansen har den seneste tid været på udkig efter flere placeringer til nye butikker. Her faldt valget på Støvring, da byen ligger tæt på motorvejen og har en god afstand mellem Aalborg og Hobro, hvor de i forvejen har butikker, fortæller Alija Konjaric.

Topmoderne

Når butikken står helt færdig, kan kunderne se frem til flotte, moderne lokaler, der vil følge koncernens nyeste koncept.

- Støvring er en mindre by, end hvor vi ellers har butikker, men det ændrer ikke på, at butikken skal være lige så stor og have samme koncept, som resten af vores nyeste butikker, siger Alija Konjaric og fortæller, at lejemålet i alt er 1.000 kvadratmeter.

- Kunderne kan se frem til at træde ind i en butik med nyt trælook, der giver en varm og bedre oplevelse. Derudover vil der være en cykelracerbane beregnet til børnene, mens forældrene handler, siger han.

Kæden har senest åbnet en butik i Brønderslev, som åbnede dørene 1. februar i år.