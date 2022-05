To piger kravlede over et hegn og forsvandt fra børnehave

AARS:Enhver forælders og pædagogs værste mareridt udspillede sig i fredags i Børnehaven Mejsevej i Aars, da to piger på henholdsvis tre og fire år pludselig var forsvundet.

Pædagogerne opdagede, at pigerne manglede, da en forælder til den ene pige kom for at hente sin datter omkring middagstid.

Da pigerne ikke var at finde nogen steder i børnehaven eller på legepladsen, blev himmel og jord sat i bevægelse. Det oplyser politikommissær Ann Britt Miller fra Nordjyllands Politi.

- Da anmeldelsen kommer ind 12.30, får vi straks sendt en indsatsleder og hundevogne afsted for at lede efter pigerne, fortæller hun.

Først ledte de på børnehavens arealer og på grønne områder i nærheden, men pigerne var der ikke.

- Omkring halvanden time senere fandt man heldigvis pigerne i god behold. De var løbet hjem til den ene af pigerne, oplyser Ann Britt Miller.

Kravlet over hegn

Fredagens hændelse er noget, der bliver taget dybt alvorligt, fortæller skole- og dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune, Anders Norup.

Ifølge ham var der ingen huller på børnehavens legeplads og ingen ødelagte eller åbne låger. Det var derimod lykkedes pigerne at sætte en trærod op ad hegnet og på den måde klatre højt nok op til, at de kunne kravle over.

- Det var forfærdeligt, at de blev væk. De blev heldigvis fundet i god behold og det er det vigtigste. Men vi vil selvfølgelig gøre alt som kommune for, at det ikke sker igen, siger Anders Norup.

- Umiddelbart har hegnet den højde, det skal have, siger skole- og dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune Anders Norup. Foto: Bo Lehm

Ekstra gennemgang af legepladser

Anders Norup forklarer, at kommunen har godt opsyn med børnehavernes legepladser, med med baggrund i sagen om de to pigers forsvinden, sætter man nu ekstra ind.

- Hver dag har børnehaverne legeplads-rundering, hvor man tjekker, om der er huller i hegnet eller lignende.

- Derudover bliver alle legepladser gennemgået af en legepladsinspektør en gang om året. Der har ingen anmærkning været af den her art, men nu får vi lavet en ekstra gennemgang for at se, om der er noget, vi skal have gjort anderledes, siger Anders Norup.

Det er altså ikke bare Børnehaven Mejsevej, der skal tjekkes igennem en ekstra gang - samtlige børnehaver i kommunen får nu en gennemgang.

- Tirsdag skal jeg mødes med alle dagtilbudsledere, som bliver bedt om at tjekke deres legepladser grundigt efter, siger Anders Norup og påpeger, at det dog kan være svært at gardere sig hundrede procent mod børns opfindsomme initiativer.

- I forhold til Børnehaven Mejsevej vil vi selvfølgelig vurdere, om der skal gøres noget ved hegnet. Umiddelbart har det den højde, det skal have. I legesammenhænge har vi god gavn af, at børn kan lege med grene og naturlegematerialer, så at helgardere sig overfor at børn finder på at stable noget op, som man kan kravle op på, det kan vi ikke.

Voldsom hændelse

Udover en ekstra gennemgang af legepladsen, har børnehaven også en vigtig opgave i at få forklaret børnene, at man ikke må kravle over hegnet.

- Nogle af børnene kan jo synes, det er spændende, og så vil flere prøve det, og det skal vi have stoppet. Derfor tager pædagogerne i dag en snak med alle børnene om alvoren i at løbe væk fra børnehavens område, siger Anders Norup og forklarer, at der også skal følges op på de berørte forældre og medarbejdere.

- Det er en hændelse, som ingen ønsker sig skal ske, og det kan føles voldsomt, når man står i det. Vi har talt med alle forældre i børnehaven, og i dag skal vi have samlet op på, om der skal gøres yderligere. Det samme gælder vores medarbejdere, hvoraf nogle er voldsomt påvirket af det.

- De berørte forældre og de pædagoger, som er mest mærket af situationen vil få tilbud om psykologhjælp, hvis de selv vurderer, de gerne vil have det hele talt igennem med en professionel, siger Anders Norup.

Nordjyske arbejder på at få en kommentar fra forældrebestyrelsen ved Børnehaven Mejsevej.