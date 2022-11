Trods høje elpriser: Byer klar til fuldt julelys

VESTHIMMERLAND:Det skal nok blive jul i år. Også i de større byers hovedgader.

Sådan lyder meldingen fra de handlendes foreninger, selv om man her er været lige så bekymrede for de næste elregninger som alle mulige andre.

Både i Løgstør, Aalestrup, Aars og Farsø har man talt en del om enten at droppe julelyset eller at begrænse det. Men alle steder er butikkerne i sidste ende blevet enige om, at december skal se lige så festlig ud som den plejer i bymidterne.

Vil bevare hyggen

- Vi kan jo ikke fjerne al hygge og så måske risikere ikke at sælge noget. Så vi er enige om, at vi skal have julelyset tændt. Men vi har talt om at begrænse det, fortæller handelschef Jesper Nielsen.

Aars har tidligere søgt at gøre sig kendt som afslappet juleby, især som alternativ til især Aalborg. Kimbrerbyens julebelysning er da også den største af de fire byers.

Lys i mørk tid

Også i Aalestrup har det været diskuteret, om man skulle undvære julelyset i hovedgaden. Det blev man ret hurtigt enige om, at man ikke ville. Dernæst at begrænse lystiden.

- Vi har selvfølgelig talt om det og prøvet at overskue udgifterne. Men vi vil ikke undvære julelyset. Det betyder meget for os og borgerne. Måske især i en mørk tid, som vi oplever nu. Vi er enige om, at julelyset også skal op at hænge i år, fortæller Karl William Carlsen, formand for Aalestrup Handel & Erhverv.

- Vi havde dog regnet med, at det skulle tændes lidt senere og slukket lidt tidligere end ellers. Men det bliver ikke nødvendigt alligevel, smiler formanden.

Kommune betaler regning

Karl William Carlsen har nemlig erfaret, at kommunen betaler elregningen for julelyset, så foreningen bare skal sørge for at sætte det op og tage det ned. Det betaler man Lions Club for.

Det bekræfter formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Allan Ritter (K):

- I tre af de fire største byer er julelyset tilsluttet vejbelysningen. Her betaler kommunen for strømmen. Det gælder for Aars, Aalestrup og Farsø. I Løgstør er det anderledes, forklarer han.

I muslingebyen er julelyset ikke koblet til kommunens master, men til den enkelte butik. Her betaler handelstandens medlemmer selv for brugen af julelyset.

Uretfærdig forskel

- Det er ikke retfærdigt, at der er den forskel, så det skal vi have lavet om på. Men sådan har det været organiseret forskelligt i byerne, fortæller udvalgsformanden.

Det hører med til historien, at kommunen har en fastpris-aftale på strøm, så man ikke skal betale mere for elektricitet end før krisen. Samtidig er byernes julebelysning inden for de sidste år blevet udskiftet til LED-pærer, der er meget billigere i drift end de gamle.

- Jeg har faktisk fået at vide, at kommunens samlede udgift til julelys bliver mindre end 10.000 kroner. Det synes jeg virkelig er lavt, siger en overrasket Karl William Carlsen.

Slukker vinterlyset

I Farsø ville man i starten også begrænse julelyset. Men det er man gået væk fra.

- Efter ønske fra vores medlemmer bliver det også det vante julelys i år. Vi er bange for, at det ville betyde for meget for julehyggen og handlen, hvis vi slukker dele af det, fortæller Rasmus Dige, formand for Farsøs handelstandsforening.

Selv om lyshyggen er dyrere for butikkerne i Løgstør, bliver der også her tændt for lamperne som før, erfarer Nordjyske. Her slukker man dog for den såkaldte vinterbelysning, der med lysende istapper plejer at forlænge lyssæsonen.

Julelyset plejer at være tændt 15 timer om dagen i 33 dage.