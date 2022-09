Trods store protester: Skole er fortsat lukningstruet

REBILD:Det blev endnu en aften med splid hos byrådet i Rebild Kommune, da budgetforslaget for 2023 skulle behandles første gang torsdag i Nørager.

14 byrådsmedlemmer stemte for forslaget, mens 10 stemte imod.

Helt konkret betyder det, at en eventuelt lukning af Ravnkilde Skole er rykket et skridt tættere på.

Hele byen har den seneste tid stået på den anden ende, da både skole, børnehave og købmand er lukningstruet. Torsdag aften havde byen igen samlet sig til en flok på flere end 50 borgere for at protestere og vise deres store utilfredshed med forslaget.

Men lige lidt hjalp det, da flertallet alligevel stemte for forslaget.

Ikke et samlet byråd

Den 14. september forlod Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, SF og Enhedslisten budgetforhandlingerne, og det var også disse partier, der endnu engang stemte imod torsdag aften, da de ikke kan se sig selv i budgetoplægget.

I stedet er de gået til forhandlingerne med tre forslag, der indebærer en skattestigning, øget kassetræk og overførsel af midler fra anlæg til service.

Som det ser ud lige nu, er det altså ikke hele byrådet, der står bag næste års budget. Borgmester Jesper Greth havde gerne set, at det var gået anderledes:

- Som leder af budgetforhandlingerne på dette års budget, hvor vi står over for nogle svære valg og store stramninger, ville jeg naturligvis ønske, at det er et samlet byråd, der bliver enig om budgettet, men det er der desværre ikke udsigt til lige nu. Når det så er sagt, kan jeg forsikre om, at forhandlingerne også fremover vil foregå i en god og åben dialog, men nu altså kun mellem 15 af byrådets 25 medlemmer, siger borgmesteren.

Den endelige vedtagelse af budgettet, sker på mødet den 13. oktober