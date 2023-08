Tyv stjal penge i villa, mens beboer sov til middag

Tyve sneg sig tirsdag ind i tre hjem i Hobro, mens beboerne var hjemme. De kom ind formentlig via ulåste døre og et åbentstående vindue, oplyser den vagthavende ved Himmerlands Politi, politiassistent Jesper Fredsgaard.

På Horsøvej i Hobro lå husets beboer og sov til middag, da en tyv i al ubemærkethed kom ind i villaen, muligvis via vindue, der stod på klem.

Tyveriet fra Horsøvej-villaen skete tirsdag 29. august mellem klokken 10.30 og 15. Skuffer og skabe er gennemrodet, og der er stjålet en tegnebog med kontanter.

En kvindelig beboer i en lejlighed i Adelgade i Hobro opdagede først, at hun havde haft ubudent besøg tirsdag, da det var for sent.

Hun fik stjålet sin taske med diverse kort og 500 kroner i kontanter. Tasken blev senere fundet i opgangen, tømt for indhold.

Tyveriet skete mellem klokken 13 og 14, hvor døren til kvindens lejlighed muligvis har været ulåst. Det var barnebarnet til kvinden, der blev bestjålet, som meldte tyveriet til politiet.

I en lejlighed i H. I. Biesgade i Hobro har en eller flere tyvagtige personer været inde. Man er formentlig kommet ind via den ulåste hoveddør. Gerningstidspunktet opgives til klokken 22.30.

Skuffer i lejligheden er gennemrodet, og der er stjålet et dankort samt 700 kroner i kontanter.

De tre sager om tyveri fra hobroensiske hjem er sendt til politiets afdeling for efterforskning.