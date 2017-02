DETROIT: Har du nogensinde hørt om en Flanders 20 Roundabout?

Nej, vel. Men bilen kunne meget vel være endt der på bilernes verdenskort, hvor Ford er i dag. Veteranbilen fra 1912 var nemlig skabt som en konkurrent til Ford T af en tidligere ansat på fabrikken. Men Henry Ford tog kampen op og fik bygget T-modellen billigere end planlagt. Resten er historie. Den og mange flere anekdoter finder du på et af verdens nok mest specielle bilmuseer, vi har besøgt i bilbyen Detroit, nemlig Automotive Hall of Fame. Her handler det ikke kun om de firehjulede, men mere om personlighederne bag. Indtil videre er der optaget omkring 800 af dem i museets hædershal.

- Det er alle personligheder, som er kendetegnet ved, at omverdenen sagde, at deres tanker var umulige at realisere. Men de gjorde det alligevel, forklarer Andrew Savva, som er guide på museet, der ligger nær det store Henry Ford Museum i forstaden Dearborn.

Ud over de helt tunge drenge som netop Henry Ford, Ferdinand Porsche og Carl Benz er der mange, som har sat tydelige aftryk på bilhistorien. Tag bare den blinde ingeniør og opfinder Ralph A. Teetor, der i 1940’erne opfandt den første fartpilot til biler, kaldet Speedostat.

Vi finder også en danskervæg, hvor William S. Knudsen rager op. Han var fabrikschef ved Fords innovative Highland Park-fabrik og blev ansat hos GM, hvor han i 1937 endte som øverste direktør og hjalp med at omstille den amerikanske bilindustri til krigsproduktion af fly, kampvogne og køretøjer. Det indbragte ham senere en Dannebrogsorden.

Mange gode historier

En af de nyest tilkomne er forbrugeradvokaten Ralph Nader, som i 1963 skrev bogen "Usikker ved enhver hastighed", der satte gang i bilfabrikkernes hidtidige ligegyldighed med sikkerhed og udviklingen af mere sikre biler. Den navnkundige Chevrolet Corvair Monza sedan med motoren monteret over baghjulene og slingrende køreegenskaber, som var årsag til det hele, er naturligvis også udstillet. I hjørnerne finder vi også historier om f.eks. dækmanden Harvey S. Firestone jr., som var en pionér inden for serviceværksteder til biler og drev bygningen af amerikanske motorveje og parkeringshuse frem, og Warren Avis, som kom på at rationalisere udlejning af biler ved lufthavne og skabte det berømte biludlejningsfirma af samme navn.

Historiske vingesus

Udstillingen tager både fat i bilernes historie og Detroits udvikling som bilby med fabrikker fra "De tre store": Ford, GM og Chrysler. Vi ser således en model af den Benz Patent Motorwagen fra 1886, der betragtes som bilens "dåbsattest". Den blev skabt af den unge tyske ingeniør Carl Benz, som ville prøve sin nye firetaktsmotor af i et køretøj. Mens opfinderen Thomas Edison er repræsenteret med sin elbil fra 1889, der er en af de første rigtige amerikanske eldrevne biler.

Vi bliver også præsenteret for kreative designere som sir Alec Issigonis, der tegnede Minien, og Bruno Sacco, som satte sit præg på alle Mercedes-biler fra 1975-99. Men også legender inden for bilsalg som Edward Davis, der var den første afroamerikaner, som ejede en bilforhandler. Museet trækker dog hovedsageligt udlændinge.

- Det er mest europæerne og folk fra Asien, som kommer her. De er interesserede i menneskene bag ved bilerne. Amerikanerne er mere interesserede i selve bilerne og besøger Henry Ford-museet lige ved siden af, siger guiden Andrew Savva.