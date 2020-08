Historisk dom: Fartbølle idømmes fængsel

KØBENHAVN:For første gang nogensinde har en hastighedsovertrædelse udløst en fængselsdom.

Det er sket fredag i Københavns Byret, hvor en mand fra Hvidovre er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at køre 156 kilometer i timen over Langebro i København.

Fartforseelsen er det eneste forhold på sagens anklageskrift, og det er det, der er det historiske. I tidligere sager har der altid skullet mere til for at udløse en fængselsstraf.

At dommen er betinget betyder imidlertid, at manden ikke skal ind og afsone. Men det kan komme på tale, hvis han igen overtræder færdselsloven, og en dommer vurderer, at den betingede straf skal udløses.

Ud over fængselsdommen er manden blevet frakendt retten til at køre bil. Først om et år må han igen sætte sig bag rattet.