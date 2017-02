INDLAND: Flere og flere ældre oplever, at deres private leverandør af hjemmepleje går konkurs. Over fire år er antallet af konkurser inden for hjemmehjælp steget fra tre i 2012 til 13 i 2016.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Avisen.dk har indhentet.

Selv om vi kun er godt og vel en måned inde i 2017, har der allerede været to konkurser. Den nyeste kom i torsdags, hvor firmaet Lev-Vel Privat Godkendt Hjemmehjælp i Nakskov drejede nøglen om. Og ved årsskiftet blev OP Plejeservice ApS i nordjyske Nibe ramt af konkurs.

Ved hver eneste konkurs går det ud over de ansatte, de ældre og kommunernes pengekasser.

- Det er stærkt bekymrende, at vi gang på gang skal opleve, at private hjemmehjælps-firmaer går konkurs. Hver gang skaber det utryghed og frustration hos de ældre, som skal vænne sig til nye ansigter og måder at arbejde på i deres hjem, siger Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA, til Avisen.dk.

FOA registrerer løbende konkurser inden for hjemmeplejen. Ifølge forbundets opgørelse er mindst 11.600 borgere og 1.800 ansatte blevet berørt af 43 konkurser siden 2006.

Konkurserne i hjemmeplejen er interessante, for regeringen har meldt ud, at den gerne vil have private leverandører til at overtage endnu flere opgaver fra det offentlige.

Regeringens holdning er, at det er godt, at man giver borgerne mulighed for at kunne vælge, hvem der skal levere service for eksempel til ældre eller syge. Derudover argumenterer regeringen med, at man via konkurrence mellem private udbydere kan få både billigere og bedre service.

I sosu’ernes organisation FOA er Dennis Kristensen ikke vild med tanken om at få flere private firmaer, der skal tjene penge på at pleje pensionister.

I Aalborg Kommune kan den konservative rådmand Thomas Krarup tale med om konkurser. I den store nordjyske kommune har der været fire konkurser inden for hjemmeplejen i løbet af de seneste to år.

- Det er træls for de ældre og de ansatte, når et firma går konkurs. Derfor gør vi nu også noget for at forebygge konkurser, siger Thomas Krarup, politisk ansvarlig for ældre- og handicapområdet i Aalborg Kommune, til Avisen.dk.

Han fortæller, at fra og med 1. april i år skal de nuværende ni private leverandører af hjemmepleje i kommunen stille med en bankgaranti.

Bankgarantien skal dække kommunens udgifter til for eksempel at leje flere biler eller indkalde folk på ekstra vagter, hvis et firma går konkurs.

Står det til Dennis Kristensen, skal de omkring 600 private leverandører inden for ældreplejen i Danmark mødes med mere kontante krav end i dag.

- For at forebygge konkurser skal kommunerne blive endnu bedre til at stille krav til både firmaernes økonomi, ledelse og faglige indsigt, og så skal kommunerne ikke mindst føre et langt bedre tilsyn med de private plejefirmaer, siger Dennis Kristensen.