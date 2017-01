AALBORG: Ensomme ældre borgere i Aalborg Kommune får nu ekstra hjælp til at komme ud af ensomheden.

Aalborg Kommune har nemlig fået 3,2 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til en styrket indsats mod ensomhed blandt ældre med meget hjemmehjælp.

Ældre som får meget hjemmehjælp har ofte svært ved at komme ud på egen hånd, hvilket både kan skyldes det rent praktiske men også utryghed ved at skulle ud. Konkret skal pengene gå til projektet "De første skridt til stærkere reaktioner". Det er et samarbejde mellem kommunens hjemmepleje, selvhjælpskoordinatorer, aktivitetsmedarbejdere, sygeplejen og frivillige fra Ældre Sagen.

- Vi har en gruppe borgere, som ikke ret ofte kommer ud af deres bolig. Derfor har vi behov for en følgeordning, så også de borgere kan få mulighed for at styrke deres sociale relationer for eksempel på vores aktivitetscentre eller blandt venner og familie, konstaterer rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Thomas Krarup (K) i en pressemeddelelse.

Projektet starter i februar og løber frem til udgangen af maj 2019. I første omgang begynder projektet i Aalborg øst, men det det bliver senere bredt ud til hele kommunen.