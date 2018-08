Hjælp til udpinte boldbaner

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Græsset er altid grønnere på den anden side - af tørken. Men det er ikke ensbetydende med, at den seneste tids kostbare regndråber har løst alle problemer i det grønne.

- En del af kommunens græsbaner er meget slidte efter sommerens lange tørkeperiode. Græsset har ikke kunnet vokse og forny sig, og banerne er blevet brugt og slidt på som sædvanligt, siger gartnerformand Rasmus Thorgaard fra Vej og Park i Brønderslev.

Han står i spidsen for en mindre hær på 45 mand, der skal sørge for, at kommunes grønne arealer i både øst og vest er i topform

- Om arealerne har taget varigt skade af tørkeperioden er svært at sige endnu. Heldigvis er en del af arealerne god, fugtigt jord, og vi har da også vandet lidt mere end vi plejer nogle steder. Men især på nogle baner er græsset meget slidt, og vi må i den kommende tid bruge en del tid og kræfter på at reparere banerne og så nyt græs, fortæller Rasmus Thorgaard.

- Det jo har været en usædvanlig sommer, hvor vi i mange uger stort set ikke har brugt græsslåmaskinerne. Men selv om vi ikke har kørt på højeste blus, har vi da klippet engang i mellem for at holde de langstilkede planter som troldhekse i ave, fortæller Rasmus Thorgaard, der nu kan se tilbage på en noget anderledes sommer.

- Så har vi da også prøvet det, og heldigvis kan jeg nu se, at den seneste tids regn hjælper planterne på vej. Græsset er ved at blive grønt igen, og det er jo dejligt, siger Rasmus Thorgaard.