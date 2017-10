Hjelm skal kæmpe for tourkortet

GOLF: I de kommende uger spiller medlemmerne af Europas næstbedste golftour de afsluttende turneringer af årets sæson. Men Challenge Tour-afslutningen bliver uden nordjyske Rasmus Hjelm.

Aalborg Golfklub-spillet har nemlig ikke fået en god nok placering til at være med i de reducerede felter til sidst på året.

- Målet for i år var at spille en fuld sæson. Det kan man ikke rigtig sige, at jeg gør. Men de er bare gode i år. Jeg har ikke spillet dårligt, og jeg skammer mig ikke over præstationerne. Det rykker bare ikke at blive nummer 20 eller 30 i en turnering, fortæller Rasmus Hjelm.

Dermed kigger han mod tourskolen for at få sit fulde Challenge Tour-kort for 2018-sæsonen. Og det er han fortrøstningsfuld med, da han vandt første stadie af den såkaldte Q-School, hvor der kæmpes om pladser på Challenge Tour og European Tour.

- Hvis jeg kan spille lige så godt, så bliver det intet problem. Jeg træner godt lige nu, så jeg må bare fokusere på at slå nok bolde til at holde på teknikken og få nogle runder i benene, siger han.

Rasmus Hjelm skal gerne gennem andet stadie og videre til den sidste del af Q-School for at få et fuldt kort til Challenge Tour i 2018.