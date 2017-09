Hjemme-gentest kan være helt ubrugelige

HELE LANDET: Udviklingen inden for genforskning har gjort det muligt for alle og enhver at købe gentest over internettet, der blandt andet undersøger, hvilke sygdomme man er disponeret for at få.

En mulighed som flere og flere danskere lader sig lokke af, også selv om oplysningerne kan være upræcise. Det skriver Berlingske.

Genforskningen rækker simpelthen ikke til at give de oplysninger, som de private firmaer slår sig op på, lyder kritikken fra professor Anne-Marie Gerdes overlæge på Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet.

- Det meste af det, man kan finde på internettet, er ubrugeligt set fra en sundhedsmæssig vinkel.

- Vi har flere eksempler på personer, der har henvendt sig til os, fordi de via en privat gentest har fået den opfattelse, at de har en slem genfejl, der for eksempel giver høj risiko for brystkræft. Men det er ikke sandt, når vi undersøger dem, siger hun til Berlingske.

Anne-Marie Gerdes har på baggrund af stigningen i antal henvendelser netop igangsat en undersøgelse blandt Region Hovedstadens læger, der skal klargøre, hvor stort et problem salget af private gentest er, og om lægerne føler sig klædt på til opgaven.

Også Michael Bjørn Petersen, overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, advarer mod køb af testene.

- Sådanne gentest taler ganske enkelt ikke sandt. Og det kan være farligt at købe dem, for der mangler noget kvalificeret rådgivning, så man ikke tager forkerte beslutninger om sin livsstil på baggrund af sådan en test, siger han til Berlingske.

Også Etisk Råd har tidligere udtrykt bekymring for brugen af gentest.

Til Ritzaus Bureau siger formand for rådet Gorm Gormsen om bekymringerne:

- Når man køber det på nettet, så kender man ikke helt kvaliteten af undersøgelserne. Det betyder, at man ikke ved, om det er helt rigtigt, den oplysning man får.

- Der kan man gå til sin læge, og det giver en belastning, for de læger der ved noget om det her, som skal bruge tid på at svare på spørgsmål i stedet for at behandle de patienter, som vi har allerede, siger han.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer til, at man bruger sin sunde fornuft - og går til lægen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man fejler noget.

/ritzau/