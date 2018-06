Historier om gode hjemmefødsler inspirerer gravide

Fødende vælger i stadig stigende grad at gå uden om sygehusene, når de bringer deres børn til verden.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at stigningen i antallet af hjemme- og klinikfødsler fortsatte i 2017, hvor samlet 3,3 procent af fødslerne foregik i hjemmet eller på fødeklinik - svarende til 2000 kvinder.

I 2012 var det tal på 771, svarende til 1,3 procent af alle fødsler, og der er dermed tale om mere end en fordobling på fem år.

I Jordemoderforeningen kommer tallene ikke bag på formand Lillian Bondo, der tror, at hjemmefødsler også vil være en voksende trend i de kommende år.

- Flere kvinder, mænd og familier finder ud af, at de har behov for god og intens jordmoderstøtte i egne rammer, og at de er trygge ved, at deres krop og deres fysik kan klare processen, siger hun.

Ifølge hende kan der opstå en slags sneboldeffekt, fordi de gode historier om hjemmefødsler bliver genfortalt, og dermed inspirerer flere.

- Jeg tror først og fremmest, der er flere gode historier i omløb om den gode hjemmefødsel, og så er kvinder jo heldigvis i en situation, hvor de spørger og rådfører sig med en jordemoder, siger hun.

Jordmødre har ikke noget fagligt belæg for at fraråde hjemmefødsler, hvis alt skønnes normalt for kvinde og barn.

Men Lilian Bondo understreger også, at kvinder oplyses om risici, og at man også fraråder kvinder hjemmefødsel i flere tilfælde.

- Jordemødre rådgiver i en række sammenhænge om ikke at vælge en hjemmefødsel, fordi der er forhold som for eksempel tidligere kejsersnit, højt blodtryk, meget svær overvægt eller forkert hovedstilling, siger Lillian Bondo.

Flere fødsler uden for sygehusene fik sidste år fødselslægerne til at advare om tendensen.

De var bekymrede over tal fra regionerne, der viste, at der i fra 12 og helt op til 46 procent af tilfældene af hjemmefødsler sker overflytning til hospitalerne.

Foruden de mange hjemmefødsler blev der generelt født forholdsvis mange børn i 2017.

61.235 fødsler blev det til i 2017, der godt nok ligger omkring 400 fødsler under tallet fra 2016, men som er langt højere end i 2013, hvor tallet var 55.687.

Fødselstallet for 2016 og 2017 er dog forsat en del under niveauet fra slutningen af 90'erne, hvor der var babyboom og tallene lå oppe omkring 66.000.

/ritzau/