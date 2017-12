Hjemmelavet bombe med søm eksploderer i russisk supermarked

En eksplosion har ramt et supermarked i den russiske storby Sankt Petersborg onsdag aften.

Det er en hjemmelavet bombe med søm, der har udløst den. Det oplyser Svetlana Petrenko, der er talsperson for en efterforskningskomité.

Eksplosionen havde en styrke svarende til 200 gram af sprængstoffet TNT, tilføjer hun. Talspersonen siger dog ikke specifikt, om der er fundet spor af TNT eller andre sprængstoffer.

Den fandt sted omkring klokken 20.30 i supermarkedet Perekrestok, der ligger i centeret Gigant Halls stueetage.

Et øjenvidne ved navn Artur Jeritsjan fortæller, at han hørte et brag og så røg i butikken. Men der var ikke mange kunder på det tidspunkt.

Nogle blev dog bragt væk i ambulancer, tilføjer øjenvidnet.

Ti personer er indlagt på hospitalet. Det oplyser Aleksander Klaus, der er leder af den russiske efterforskningskomités afdeling i Sankt Petersborg.

- De tilskadekomne personers liv er ikke i fare, siger han.

Det er uklart, hvem der står bag eksplosionen.

Ruslands Nationale Antiterrorkomité efterforsker eksplosionen, oplyser komitéens pressecenter.

- Antiterrorkomitéens operationscenter koordinerer beredskabsmyndighedernes og ordensmagtens aktiviteter, lyder det.

- Eftersøgningen af dem, der er indblandet i forbrydelsen, er i gang.

Komitéen omtaler bomben som en "uidentificeret sprængfarlig anordning".

Gigant-Hall har i årtier været et populært udflugtssted for borgerne i Sankt Petersborg - særligt familier med børn og teenagere.

Der er både en koncertsal, restauranter og altså også et supermarked.

I midten af december kom det frem, at et stort bombeangreb mod Sankt Petersborg blev afværget med hjælp fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA.

Blandt målene var angiveligt Kazan-katedralen. Det er en populær turistattraktion.

Og i april dræbte en selvmordsbomber over et dusin i et metrotog i byen, der er præsident Vladimir Putins fødeby.

/ritzau/Tass