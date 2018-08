Hjemvendt profil vil hjælpe White Hawks til tops

ISHOCKEY: Tirsdag eftermiddag havde Frederikshavn White Hawks første træning på is frem mod den kommende ishockeysæson.

Efter exit allerede i kvartfinalen i sidste sæson er der blevet skiftet ud både i trænerstaben og spillertruppen.

Et af de mere velkendte ansigter til tirsdagens træning var Christopher Frederiksen, som efter fire sæsoner i Aalborg Pirates er vendt hjem til barndomsklubben. Han håber på, at kunne hjælpe Frederikshavn White Hawks tilbage i toppen af dansk ishockey.

- Frederikshavn er en by, der er sulten efter sejr. Jeg var med til at vinde mesterskabet med Aalborg sidste år, og det vil jeg rigtig gerne prøve igen heroppe. Det virker til, at det er den ende, Frederikshavn gerne vil være med i, og det er også den ende, jeg helst vil spille i, siger Christopher Frederiksen.

Han er taknemmelig for, at Aalborg Pirates gav ham chancen for at blive en etableret ligaspiller, men han føler, at det var den rigtige beslutning at vende hjem til klubben mod nord.

- Det er dejligt at være tilbage. Man skal lige vænne sig til det, men jeg er blevet taget godt imod. Jeg kender mange af drengene, og jeg er faldet godt i snak med de nye. Så jeg er rigtig glad, siger han.